Dev banka Türkiye tahminlerini güncelledi: Enflasyon beklentisi arttı!

ABD’li yatırım bankası JPMorgan, 12 Mart’ta gerçekleştirilecek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısında faiz indirimi beklemediğini açıkladı. Banka, 2026 yıl sonu politika faizi tahminini yüzde 30’dan yüzde 31’e yükseltti.
FAİZ VE ENFLASYON TAHMİNLERİNDE REVİZYON
JPMorgan, Türkiye’ye ilişkin 2026 sonu enflasyon (TÜFE) öngörüsünü de yukarı yönlü güncelledi. Buna göre banka, enflasyon beklentisini yüzde 24’ten yüzde 25’e çıkardı.
REVİZYONUN GEREKÇELERİ
Banka, tahminlerdeki değişikliğin nedenleri arasında yükselen petrol fiyatları, genişleyen cari açık ve olası sermaye çıkışlarını gösterdi. Bu unsurların para politikası görünümü üzerinde risk oluşturduğu değerlendirildi.