Dev bankacılık kuruluşlarından Türkiye için iki kritik tahmin

Yayınlanma: 12.06.2023 - 15:25

Güncelleme: 12.06.2023 - 15:26

Türkiye’de seçimlerin ardından açıklanan yeni kabinede ekonominin başına Mehmet Şimşek getirilirken, Merkez Bankası’nın başkanlık koltuğuna ise Hafize Gaye Erkan oturdu. Seçimden önce 20 TL’nin altında olan dolar/TL her gün yeni bir rekora koşuyor. Mevcut durumda dolar 23.61 seviyesinde işlem görüyor.

Gaye Erkan'ın TCMB başkanı olarak atanmasının ardından da ilk para politikası toplantısı 22 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Deutsche Bank’ın iki senaryo şeklinde açıkladığı faiz beklentisinde “Politika faizi ilk seferde yüzde 25'e yükseltilebilir veya Haziran ve Temmuz aylarında üst üste faiz artırımı olabilir. İkinci senaryoda faiz önce yüzde 18-20 civarına, Temmuz'da da yüzde 25 seviyesine yükselebilir. Bu artışın son olup olmayacağı soru işareti ve TL'nin hareketi ile portföy akışlarına bağlı olacak. Faizin yüzde 30'un üzerine çıkması ihtimalini de dışlamıyoruz" tahminine yer verildi.

JPMORGAN TAHMİNİ: YÜZDE 25’E ÇIKARILACAK

Bunun ardından JPMorgan Merkez Bankası’nın bu ayki para politikası toplantısında faizleri yüzde 8.5'ten yüzde 25'e çıkarmasını beklediğini açıkladı. JPMorgan'ın müşterilere yönelik notunda, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) ileriye dönük yönlendirmesinde gerekmesi halinde daha küçük çaplı faiz artışları önerilebileceği belirtildi.

RESESYON BEKLENTİSİ

"Türkiye'de politika faizinin yıl sonunda yüzde 30 olacağına dair tahminimizi teyit ediyoruz ancak riskler yukarı yönlü" denilen notta, "Türkiye'nin sıkılaşan kredi koşullarından dolayı bu yılın ikinci yarısında resesyona girmesini bekliyoruz" ifadesi yer aldı.

RESESYON NEDİR?

Resesyon, makro ekonomide geleneksel olarak reel gayri safi yurtiçi hasılanın iki veya daha fazla çeyrek yıllık periyotta arka arkaya negatif büyüme göstermesi durumudur. Ekonomide durgunluk olarak da adlandırılabilir.