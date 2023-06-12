Sektör kaynakları: TL mevduat faizi yüzde 50’ye dayandı

Yayınlanma: 12.06.2023 - 10:55

Güncelleme: 12.06.2023 - 10:55

Bankacılık sektöründe mevduat faizi yarışı hızla sürüyor. Merkez Bankası verilerine göre 3 aya kadar vadeli TL mevduat faizleri 2 Haziran haftası itibariyle ortalamada yüzde 37.39’a yükseldi. TL mevduat faizi bir yılda 20 puan, 2022 sonundan bu yana ise 13 puan arttı.

Ekonomim’den Şebnem Turhan’ın haberine göre, bankacılık sektörü kaynakları geçen hafta TL mevduat faiz oranının yüzde 47’ye kadar çıktığını vurguladı.

Bu yılın başından itibaren sektör TL mevduat faizinde artırılan hedefleri yakalamak için hızlı bir yarışın içine girdi. Geçen yıl haziran başında yüzde 17.59 olan 3 aya kadar vadeli TL mevduat faizi 2 Haziran itibariyle Merkez Bankası verilerine göre ortalamada yüzde 37.39’a çıktı. Bu 1 yılda 20 puanlık artış yaşandığını gösteriyor. 2022’nin son haftasında ise TL mevduat faizi ortalamada yüzde 24.17 seviyesinde bulunuyordu. Yine yıl sonuna göre 6 aydaki artış 13.22 puan oldu. Geride bıraktığımız haftada ise bankacılık sektörü kaynakları artışın sürdüğünü vurgulayarak yüzde 47’ye varan faiz oranları uygulandığına dikkat çekti. Merkez Bankası ortalama TL mevduat faiz verilerinde son haftalarda uygulanan oranlar ile toplam mevduatların faiz oranları arasındaki fark da oldukça yüksek.

İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZİ YÜZDE 40’I AŞTI

Mevduat faizlerinde yükselişe tüketici kredi faizleri de eşlik ediyor. Merkez Bankası regülasyonları ihtiyaç kredisinde 70 bin liraya kadar olan kredileri muaf tutuyor. Bankacılık sektörü kaynakları da kredi iştahı zaten kalmamış sektörün ihtiyaç kredisinde 70 bin lirayı geçmediğini dile getirdi.

Merkez Bankası verilerine göre 2 Haziran haftası itibariyle ihtiyaç kredi faizi bir önceki haftaya göre 0.18 puan arttı ve yüzde 40.14’e çıktı. İhtiyaç kredi faizinde bu kadar yüksek oran en son Eylül 2003’te görülmüştü. 20 yılın zirvesinde çıkan ihtiyaç kredisi faizi cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunun ardından sert artmıştı o artış serisi de devam ediyor.