Dev bankadan Bitcoin uyarısı: Piyasalardaki temel risk ne?

Fitch Ratings, Bitcoin teminatlı menkul kıymetlerin taşıdığı risk seviyelerinin spekülatif düzeyde kredi profilleriyle uyumlu olduğunu bildirdi. Fitch’e göre bu tür enstrümanlarda görülen piyasa değeri dalgalanmaları, işlem yapısı ve karşı taraf riskleri, muhafazakâr teminat oranlarının uygulanmasını ve hızlı borç azaltma mekanizmalarının devrede olmasını zorunlu kılıyor.

YETERSİZ TEMİNAT RİSKLERİ ÖNE ÇIKTI

Raporda, 2022–2023 döneminde yaşanan kripto kredi kuruluşu iflaslarının, yetersiz teminatlandırmanın ciddi riskler yarattığını ortaya koyduğu belirtildi. Bu işlemlerin çoğunlukla Bitcoin'in teminat olarak tutulduğu özel amaçlı şirketler aracılığıyla gerçekleştirildiği ifade edildi.

MARJ KREDİSİNE BENZER YAPI

Fitch değerlendirmesinde, söz konusu işlemlerin teminat havuzuna dayalı borç ihracı yoluyla marj kredisine benzer bir yapı sunduğu kaydedildi. Önceden belirlenen teminat seviyelerinde devreye giren tasfiye tetikleyicilerinin bulunduğu, bu süreçlerin ise çoğunlukla kısa düzeltme süreleri içerdiği aktarıldı.

OYNAKLIK TEMEL RİSK UNSURU

Fitch, Bitcoin fiyatında görülen yüksek oynaklığın, Bitcoin teminatlı menkul kıymetler açısından temel risk unsuru olmaya devam ettiğine dikkat çekti.