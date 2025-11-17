Dev bankadan çarpıcı altın tahmini: 'Güçlü bir 2026 geliyor'

Morgan Stanley, jeopolitik riskler ile makroekonomik göstergeleri değerlendirerek altın, petrol ve hisse senetlerine yönelik yeni projeksiyonlarını paylaştı. Bankanın yayımladığı raporda, “Riskli varlıklar için güçlü bir 2026 geliyor. Mikro dinamikler, hızlanan yapay zeka yatırımları ve destekleyici politika ortamı birleşince tablo olumlu” ifadeleri yer aldı.

ABD PİYASALARINDA Y ÜKSEL İŞ BEKLENTİSİ

Kurum, S&P 500 endeksinin 2026 sonunda 7 bin 800 puana ulaşacağını öngörüyor. Bu tahmin, mevcut seviyelere kıyasla yaklaşık yüzde 16’lık bir yükseliş potansiyeline işaret ediyor. Raporda küçük ölçekli şirketlerin büyük ölçeklileri geride bırakacağı, döngüsel sektörlerin savunma ağırlıklı alanlara üstün geleceği ve Fed’in güvercin duruşunun borsaları destekleyeceği vurgulandı.

Dolar endeksi için yapılan projeksiyonlarda ise 2026’nın ilk yarısında 94 seviyesine gerileme, yıl sonunda ise 99’a doğru toparlanma bekleniyor.

AVRUPA TARAFINDA TOPARLANMA EĞİLİMİ

Raporun Avrupa bölümünde, ABD’de geniş tabanlı toparlanmanın kıta borsalarına ivme kazandıracağı belirtiliyor. Morgan Stanley, MSCI Europe endeksine ilişkin yıl sonu hedefini 2 bin 250’den 2 bin 430’a yükseltti. Avrupa borsalarındaki değer artışının bu yıl yüzde 12,5’e ulaşmasında Almanya’nın mali teşvik adımları, güçlü kâr beklentileri ve gerileyen enflasyonun etkili olduğu ifade edildi.

ALTINDA SERT Y ÜKSEL İŞ, PETROLDE YATAY G ÖRÜNÜM

Morgan Stanley’nin emtia projeksiyonları dikkat çekiyor. Banka altının 2026’da 4 bin 500 dolar/ons seviyesine çıkacağını, bakırın 10 bin 600 dolar/ton düzeyine ulaşacağını tahmin ediyor. Brent petrolün ise arz-talep dengesi nedeniyle 60 dolar civarında yatay bir seyir izlemesi öngörülüyor.

Raporda, küresel ekonomide “ılımlı büyüme ve dezenflasyon” beklentisi korunurken, “belirsizliğin yüksek olduğu ve olası sonuçların geniş bir yelpazede kaldığı” da vurgulandı.