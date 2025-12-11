Dev bankadan çarpıcı altın tahmini: Yükseliş daha başlamadı!

Goldman Sachs’ın yayımladığı son analiz, altının 2025 boyunca rekor seviyelere yükselmesine karşın Amerikan yatırımcılarının altın varlıklarında belirgin bir artış yaşanmadığını ortaya koyuyor. Altın ETF’lerine yönelim 2012’deki zirvenin hâlâ 0,06 puan altında bulunuyor. Banka, son 10 yılda portföy büyüklüklerinin altın fiyat artışının üzerinde büyümesinin bu görünümde etkili olduğunu belirtiyor.

Raporda, ABD’de özel finansal portföylerin yalnızca yüzde 0,17’sinin altın ETF’lerinden oluştuğu ifade ediliyor. Bu oran, Amerikalıların hisse senedi ve tahvillerde tuttuğu yaklaşık 112 trilyon dolarlık varlık dikkate alındığında çok düşük bir seviyeye işaret ediyor.

FON YÖNETİCİLERİNİN ALTIN PAYI SINIRLI

Büyük fon yöneticilerinin yarısından azının herhangi bir altın ETF pozisyonu taşıdığı, pozisyona sahip olanların ise portföylerinde genellikle yüzde 0,1–0,5 arasında alan ayırdığı aktarılıyor. Uzun vadeli kurumsal yatırımcıların portföylerindeki altın payı ise ortalama yüzde 0,2 seviyesinde bulunuyor.

FİZİKSEL ALTIN TALEBİ ZAYIF SEYREDİYOR

ABD’de fiziksel altın talebinin oldukça sınırlı kaldığı ifade ediliyor. Yıl boyunca ABD’deki fiziksel altın alımı 11–15 ton civarında olurken, net ETF talebi 400 ton seviyesine ulaştı. Citibank, UBS, Morgan Stanley, BlackRock ve Bridgewater kurucusu Ray Dalio gibi birçok piyasa otoritesinin portföylerde altın ağırlığını artırma yönündeki uyarılarına rağmen düşük sahiplik oranı sürüyor.

Goldman Sachs, ABD yatırımcılarının altına yönelik bu zayıf ilgisinin fiyatlarda yeni bir yükseliş dalgasının başlangıcı olabileceğini değerlendiriyor. Banka, ABD portföylerinde altın payındaki her 1 baz puanlık artışın altın fiyatını yaklaşık yüzde 1,4 yukarı taşıyabileceğini hesaplıyor.

KÜÇÜK PİYASAYA GELEN GÜÇLÜ AKIŞLARIN ETKİSİ

Makroekonomik belirsizliklerin yükseldiği mevcut dönemde hem bireysel hem kurumsal yatırımcıların altına yönelmesi hâlinde, küçük hacimli altın piyasasına gelecek güçlü girişlerin fiyatları “kayda değer biçimde” yukarı çekebileceği vurgulanıyor.

ALTIN İÇİN 2026 TAHMİNİ

Goldman Sachs, altının 2026 sonunda 4 bin 900 dolar seviyesine ulaşabileceğini öngörüyor. Banka, bu tahminin üzerinde pozitif risk bulunduğunu, özellikle özel sektör talebinin genişlemesi durumunda fiyatların hedefin de üzerine çıkabileceğini belirtiyor.

Spot altın, ekim ayı sonunda 4 bin 400 dolar düzeyinde tüm zamanların en yüksek değerini görmüş, ardından 4 bin 220 dolar seviyesine gerilemişti. Altın fiyatları yıl başından bu yana yüzde 60’ın üzerinde artış kaydetmiş durumda.