Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 28 Mart 2025 Cuma döviz kuru fiyatları
28 Mart 2025 Cuma günü dolar ve Euro’nun güncel fiyatları belli oldu. Peki, dolar bugün ne kadar? Euro kaç TL? İşte güncel döviz kurları...
İstanbul serbest piyasada dolar 38,01 liradan, Euro 41,02 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 38,01 liradan alınan dolar, 38,01 liradan satılıyor. 41,02 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 41,02 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 38,01 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 41,17 lira olmuştu.
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