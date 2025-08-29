Dev bankadan enflasyon ve faiz tahmini: 'Merkez Bankası'nın eylül toplantısında...'

ING tarafından hazırlanan raporda, Türk ekonomisinin 2025 yılı ikinci çeyrekte yıllık yüzde 3,8 büyüyeceği öngörüsü paylaşıldı. Raporda ayrıca enflasyon ve faiz beklentilerine de yer verildi.

TCMB'DEN FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ

Raporda, Merkez Bankası’ndan eylül ayında 300 baz puanlık faiz indirimi beklendiği ifade edildi. Ağustos ayı enflasyonunun aylık yüzde 1,5 ve yıllık yüzde 32,3 seviyesinde olacağı öngörülüyor.

ENFLASYON VE FAİZ BEKLENTİLERİ

Raporda enflasyon ve faiz indirimi beklentileri için şu değerlendirme yapıldı:

Ağustos ayı enflasyonunun aylık yüzde 1,5 ile konsensüsün altında kaldığını ve yıllık enflasyonun bir ay önceki yüzde 33,5 seviyesinden yüzde 32,2'ye gerilediğini görüyoruz. Bu çerçevede, Merkez Bankası'nın eylül toplantısında faizleri 300 baz puan daha indirmesini bekliyoruz.

PİYASALAR İÇİN ÖNEMLİ HAFTA

ING’den Muhammet Mercan imzası ile yayınlanan raporda, "Eylül ayının ilk haftası, önemli veri açıklamaları ve 2026-28 Orta Vadeli Plan'ın (OVP) açıklanması ile piyasalar için oldukça önemli" denildi.

BÜYÜME BEKLENTİLERİ

Büyüme beklentilerine ilişkin olarak ise raporda, "OVP 2026 yılı politika görünümüne ışık tutarken, ikinci çeyrek GSYH'nin baz etkisiyle birinci çeyreğe kıyasla ivmelenerek yıllık yüzde 3,8 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyoruz. Ancak, Mart ayındaki dalgalanmanın ardından finansal koşullardaki sıkılaşma nedeniyle ardışık büyüme ivme kaybedecektir" ifadeleri yer aldı.