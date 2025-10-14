Dev bankadan Euro uyarısı: O karar değer kaybını tetikleyebilir!

Standard Chartered stratejistleri, Avrupa Merkez Bankası’nın (AMB) aralık ayında faiz indirme beklentilerinin güçlenmesi durumunda Euro'nun değer kaybedebileceğini belirtiyor. Enflasyonun AMB’nin yüzde 2’lik hedefinin altında kalması hâlinde, 2026’da daha fazla faiz indirimi de olası görünüyor.

KÜRESEL RİSKLER VE EURO

Analistler, ABD’nin uyguladığı gümrük vergilerinin Euro Bölgesi ihracatını ve ekonomik büyümeyi zayıflatabileceğini vurguluyor. Ayrıca Fransız siyasi belirsizliği ve Almanya’daki bürokratik engellerin mali dağıtımları yavaşlatmasının da büyüme beklentilerini olumsuz etkileyebileceği ifade ediliyor.

OLUMLU FAKTÖRLER VE SERMAYE PİYASASI

Euro için olumlu gelişmeler arasında sermaye piyasası reformlarındaki ilerlemeler ve rezerv yöneticilerinin Euro'ya yönelik çeşitlendirme eğilimleri gösteriliyor. Ancak uzmanlar, bu konudaki kanıtların hâlâ sınırlı olduğuna dikkat çekiyor.

PARİTE BEKLENTİLERİ

Standard Chartered, Euro/dolar paritesinin mevcut 1.1555 seviyesinden, 2026’nın ikinci çeyreğinde 1.13 seviyesine düşmesini öngörüyor.