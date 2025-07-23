Dev bankadan gümrük vergisi açıklaması: ABD'nin tarifeleri Türkiye'yi vurabilir!

Goldman Sachs, ABD’nin yeni gümrük vergileri nedeniyle enflasyonun kontrol dışına çıkabileceği ve ekonomik büyümenin yavaşlayabileceği uyarısında bulundu. Trump yönetiminin temel “karşılıklı” gümrük vergisi oranını yüzde 10’dan yüzde 15’e yükseltmesi bekleniyor. Türkiye ise yüzde 10 asgari gümrük vergisi uygulanan ülkeler arasında yer alıyor.

EKONOMİSTLERİN TAHMİNLERİ VE BEKLENTİLERİ

Goldman Sachs ekonomistleri, bakır ve kritik minerallere yüzde 50 vergi getirilmesinin enflasyonu artırarak büyümeyi olumsuz etkilemesini bekliyor. ABD Baş Ekonomisti David Mericle, enflasyon ve büyüme tahminlerini yeni tarifeler ışığında güncelledi.

TÜKETİCİ FİYATLARINDA GEÇİŞKENLİK YAVAŞLADI

Mericle, “Tarifelerle ilgili şu ana kadar çıkarılan ana ders, tüketici fiyatlarına geçişin 2019’a kıyasla daha düşük seyretmesidir. Anketler de fiyat artışlarının daha sınırlı olacağını gösteriyor” dedi.

ÇEKİRDEK ENFLASYON VE GSYH BÜYÜME TAHMİNLERİ

Goldman Sachs, 2025 yılında çekirdek enflasyonun yüzde 3,3 olacağını, sonraki yıllarda ise düşüş trendinin devam edeceğini öngörüyor. Tarifelerin, önümüzdeki 2-3 yıl içinde çekirdek fiyatları yüzde 1,7 artıracağı belirtiliyor. GSYH büyümesinde ise 2025’te yüzde 1’lik artış beklentisi var.

SEKTÖREL TARİFELER VE GELECEK ÖNGÖRÜLERİ

2026’da ağır kamyonlar ve uçaklara yönelik sektörel tarifelerde artış bekleniyor. Ara seçimlerden sonra ilaç sektöründe tarifelerin yükselmesi öngörülüyor. Mericle, ABD’nin efektif tarife oranının bu yıl yüzde 16 puan artacağını vurguladı.

TARİFE RİSKLERİNİN ENFLASYON VE BÜYÜMEYE ETKİSİ

Mericle, “Bu durum, enflasyon üzerindeki tarife risklerinin hafifçe yukarı yönlü, büyüme üzerindeki risklerin ise hafifçe aşağı yönlü olduğu anlamına geliyor” dedi.