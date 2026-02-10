Dev bankadan korkutan Bitcoin senaryosu: 10 bin dolara düşebilir!

Kripto para piyasasında süregelen satış baskısı, madencilik ağındaki zayıflama sinyalleri ve spot ETF’lerden çıkışların hız kazanmasıyla birlikte aşağı yönlü seyrini sürdürüyor. Piyasa genelinde risk iştahının azalması, lider kripto para Bitcoin üzerindeki baskıyı artırıyor.

Bitcoin fiyatının 70 bin dolar seviyesinin altına gerilemesiyle birlikte, hem teknik göstergelerden hem de kurumsal yatırımlar cephesinden gelen olumsuz sinyaller yatırımcı endişesini büyütüyor. Mevcut görünüm, satış baskısının kısa vadede sınırlı kalmayabileceğine işaret ediyor.

MADENCİ DAVRANIŞI VE FON AKIMLARI YAKINDAN İZLENİYOR

Piyasaya yansıyan veriler, yaşanan düşüşün yalnızca fiyat hareketlerinden ibaret olmadığını ortaya koyuyor. Madencilerin pozisyon alma biçimleri ile fon akımlarındaki yön değişimi, aşağı yönlü trendi destekleyen temel unsurlar arasında yer alıyor. Spot ETF’lerden yaşanan çıkışlar da piyasadaki baskıyı artıran faktörler olarak öne çıkıyor.

10 BİN DOLAR UYARISI

Bloomberg Intelligence emtia stratejisti Mike McGlone, Bitcoin’e yönelik aşağı yönlü risklerin artması halinde fiyatın 10 bin dolar seviyelerine kadar gerileyebileceğini ifade etti. McGlone’un bu değerlendirmesi, mevcut düşüş dalgasının derinleşmesi durumunda satış baskısının daha da sertleşebileceği bir senaryoya dayanıyor.

BİTCOİN FİYATINDA SERT KAYIP

Bitcoin, 6 Ekim’de 126 bin 199 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından düşüş trendine girdi. 9 Şubat saat 17.53 itibarıyla yüzde 2,7 düşüşle 69 bin 262 dolar seviyesinde işlem gören Bitcoin’de, haftalık bazda yüzde 13, aylık bazda yüzde 24, yıllık bazda ise yüzde 29 oranında değer kaybı yaşandı.

Kripto para piyasasında mevcut görünüm, yatırımcıların fiyat hareketlerinin yanı sıra madenci faaliyetleri ve kurumsal fon akımlarını da yakından izlemeye devam ettiğini gösteriyor.