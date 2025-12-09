Dev bankadan şok altın uyarısı: 'Her an patlayabilir' Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 9 Aralık 2025 Salı altın fiyatları…

Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS), son dönemde hızla yükselen altın fiyatlarının geleneksel güvenli liman özelliğinden uzaklaşarak daha spekülatif bir yapıya büründüğünü açıkladı. Kurum, altının hisse senetleriyle eşzamanlı yükselişinin “en az 50 yıldır görülmemiş bir anormallik” olduğunu vurguladı.

ALTININ GÜVENLİ LİMAN ROLÜNDEKİ KIRILMA BIS Para ve Ekonomik Departmanı Başkanı Hyun Song Shin, üç aylık piyasa değerlendirme raporunda şu ifadeyi kullandı: Altının fiyatı diğer riskli varlıklarla birlikte yükseldi ve güvenli liman olarak hareket etme yönündeki tarihsel kalıptan saptı. Altın artık çok daha spekülatif bir varlık haline geldi.

Külçe altın eylül ayı başından bu yana yaklaşık yüzde 20 değerlendi. Raporda, bu yükselişin bir kısmının “altınla ilgili medyada çıkan abartılı haberlerin tetiklediği yatırımcı ilgisi” ile bağlantılı olduğu belirtildi.

RALLİYİ DESTEKLEYEN FAKTÖRLER Altındaki ralli, rapora göre iki ana unsurdan beslendi. Faiz indirimi beklentileri küresel risk iştahını artırırken ekonomik yavaşlama kaygılarının hafiflemesi kurumsal yatırımcıların alternatif arayışıyla altına yönelmesini hızlandırdı.

Aynı süreçte ABD borsaları da ABD Başkanı Donald Trump’ın nisan ayında açıkladığı gümrük vergilerinin ardından dip seviyelerinden toparlanarak güçlü bir ralli başlattı. Teknoloji ve yapay zekâ bağlantılı hisseler getirilerde öne çıkarken değerleme endişeleri devam etti.

PATLAYICI BÖLGE UYARISI BIS, altın ve hisse senetlerinin aynı anda kurumun “patlayıcı bölge” olarak tanımladığı alana girdiğini bildirdi. Bu eşzamanlı hareketin tarihte nadir görülen bir durum olduğu vurgulandı. Raporda “Patlayıcı bir dönemin ardından bir balon genellikle keskin ve hızlı bir düzeltmeyle patlar” denildi.

BIS, tarihsel örnek olarak 1980’deki altın balonunu hatırlattı ancak her düzeltmenin aynı şekilde gerçekleşmeyebileceğini, kimi dönemlerde sürecin daha geniş bir zamana yayılabileceğini ekledi.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI Gram altın: 5 bin 739 TL

5 bin 739 TL Çeyrek altın: 9 bin 518 TL

9 bin 518 TL Cumhuriyet altını: 37 bin 919 TL

37 bin 919 TL Ons altın: 4 bin 193 dolar