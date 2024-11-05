Dev bankadan sürpriz Türkiye faiz tahmini: Aralıkta faiz indirimi beklentisi!

Yayınlanma: 05.11.2024 - 15:42

Güncelleme: 05.11.2024 - 15:45

Ekim enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından yabancı kurumlar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yıl sonuna kadar faiz indirimine gitme ihtimalinin azaldığını belirtirken ING bu beklentisini koruyarak Aralık ayında faiz indirimi öngörüsünü değiştirmedi.

Türkiye’de açıklanan son enflasyon verilerini değerlendiren ING, TCMB’nin Aralık ayında faiz indirimlerine başlamasını beklediğini vurguladı.

ARALIK ÖNGÖRÜSÜ SÜRÜYOR

ING, enflasyonun yıllık bazda düşüş eğilimi gösterdiğini ancak açıklanan rakamların ılımlı da olsa beklentileri aştığını ifade etti. Enflasyondaki düşüş hızının sınırlı kalması nedeniyle TCMB’nin faiz indirme konusunda baskı yaşayabileceğine dikkat çeken kurum, yine de aralık ayında indirime gidilebileceği yönündeki öngörüsünü sürdürdü. Bu konuda daha fazla ipucunun TCMB Başkanı'nın Cuma günü açıklayacağı enflasyon raporuyla elde edilebileceği belirtildi.

TL'nin ABD seçimleri sonrası yatay bir seyir izlemeye devam edeceğini öngören ING, piyasalarda faiz indirimi beklentilerinin bu yılın sonundan gelecek yıla kaydığını ifade etti.

Enflasyondaki artışa ve faiz indirim beklentilerinin ötelendiğine işaret edilmesine rağmen, ING’ye göre yatırımcılar faiz indirimi sürecine yaklaşmış olabilir.