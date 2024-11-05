Dev bankadan sürpriz Türkiye faiz tahmini: Aralıkta faiz indirimi beklentisi!

Hollanda merkezli çok uluslu bankacılık şirketi ING Group, TCMB’nin aralık ayında faiz indirimine başlayabileceği tahminini korudu; enflasyon raporuyla daha fazla ipucu bekleniyor.

Dev bankadan sürpriz Türkiye faiz tahmini: Aralıkta faiz indirimi beklentisi!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.11.2024 - 15:42

Ekim enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından yabancı kurumlar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yıl sonuna kadar faiz indirimine gitme ihtimalinin azaldığını belirtirken ING bu beklentisini koruyarak Aralık ayında faiz indirimi öngörüsünü değiştirmedi.

Türkiye’de açıklanan son enflasyon verilerini değerlendiren ING, TCMB’nin Aralık ayında faiz indirimlerine başlamasını beklediğini vurguladı.

ARALIK ÖNGÖRÜSÜ SÜRÜYOR

ING, enflasyonun yıllık bazda düşüş eğilimi gösterdiğini ancak açıklanan rakamların ılımlı da olsa beklentileri aştığını ifade etti. Enflasyondaki düşüş hızının sınırlı kalması nedeniyle TCMB’nin faiz indirme konusunda baskı yaşayabileceğine dikkat çeken kurum, yine de aralık ayında indirime gidilebileceği yönündeki öngörüsünü sürdürdü. Bu konuda daha fazla ipucunun TCMB Başkanı'nın Cuma günü açıklayacağı enflasyon raporuyla elde edilebileceği belirtildi.

TL'nin ABD seçimleri sonrası yatay bir seyir izlemeye devam edeceğini öngören ING, piyasalarda faiz indirimi beklentilerinin bu yılın sonundan gelecek yıla kaydığını ifade etti.

Enflasyondaki artışa ve faiz indirim beklentilerinin ötelendiğine işaret edilmesine rağmen, ING’ye göre yatırımcılar faiz indirimi sürecine yaklaşmış olabilir.


Etiketler: #TCMB #ING Bank #faiz

İlgili Haberler

TCMB eski Başekonomisti'nden faiz indirimi tahmini: 'Yıl bitmeden gelebilir'

TCMB eski Başekonomisti'nden faiz indirimi tahmini: 'Yıl bitmeden gelebilir'
Eski TCMB Başekonomisti Hakan Kara'dan asgari ücret yorumu: 10 yıl öncesine döndük!

Eski TCMB Başekonomisti Hakan Kara'dan asgari ücret yorumu: 10 yıl öncesine döndük!
TCMB verileri ortaya çıkardı: Kira ve maaş ödemeleri kayıtdışına kayıyor!

TCMB verileri ortaya çıkardı: Kira ve maaş ödemeleri kayıtdışına kayıyor!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler