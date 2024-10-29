TCMB verileri ortaya çıkardı: Kira ve maaş ödemeleri kayıtdışına kayıyor!

KİRA ÖDEMELERİNDE ARTIŞ

2020 yılından itibaren kira ödemelerinde gözlemlenen artışta, konut ve işyerleri yerine “diğer” kategorisindeki kira ödemelerinin en yüksek artışı sergilediği görülüyor. Hem EFT hem FAST sistemleri bazında, konutta yüzde 1.325, işyerlerinde yüzde 872, diğer kiralarda ise yüzde 1.605 artış yaşandı. İşlem başına tutarlarda ise konut kiraları yüzde 587, işyerleri yüzde 315,5, diğer kategoriler ise yüzde 59 oranında artış gösterdi.