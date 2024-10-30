TCMB ekim ayı sektörel enflasyon beklentilerini açıkladı:

Yayınlanma: 30.10.2024 - 10:28

Güncelleme: 30.10.2024 - 10:28

Ekim ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcılarında 0,1 puan düşerek yüzde 27,4’e, reel sektörde ise 1,6 puan düşüşle yüzde 49,5’e geriledi. Hanehalkı enflasyon beklentisinde ise 4,4 puanlık azalma görülerek oran yüzde 67,2’ye indi ve Mart 2022’den bu yana en düşük seviyeye ulaştı.

ENFLASYONUN DÜŞMESİNİ BEKLEYEN SAYISI AZALDI

Piyasa katılımcıları ile vatandaşın enflasyon beklentileri arasındaki fark, 39,8 puana gerileyerek dikkat çekti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ekim ayı sektörel enflasyon beklentilerini yayımladı. Hanehalkının enflasyon beklentileri dört aydır düşüş eğiliminde. Gelecek 12 ayda enflasyonun düşmesini bekleyenlerin oranı bir önceki aya göre 0,7 puan düşerek yüzde 28,3’e geriledi.

Merkez Bankası ve OVP tahminleri eylül sonu itibarıyla enflasyon yüzde 49,38 olarak ölçüldü. Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 38, 2025 için ise yüzde 14 seviyesinde. Orta Vadeli Program’da ise 2025 sonu için yüzde 17,5 enflasyon öngörülüyor.

TÜKETİCİ EĞİLİMİ ANKETİ BEKLENİYOR

Veri toplama süreci Bu veriler, piyasa katılımcıları anketi, iktisadi yönelim anketi ve TÜİK ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarına dayalı olarak finansal ve reel sektör uzmanları, imalat sanayi firmaları ve hanehalkının gelecek 12 aya dair tüketici enflasyonu beklentilerinin derlenmesi ile elde ediliyor.