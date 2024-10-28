Eski TCMB Başekonomisti Hakan Kara'dan asgari ücret yorumu: 10 yıl öncesine döndük!

Yayınlanma: 28.10.2024 - 14:24

Güncelleme: 28.10.2024 - 14:24

Eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, sosyal medya hesabı üzerinden asgari ücretle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kara, "Asgari ücret, 10 yıl önceki seviyelerin altında görünüyor" ifadelerini kullandı.

Milyonlarca çalışan, ocak ayında yapılacak asgari ücret zammını bekliyor. Şu anda 17 bin 2 TL olan asgari ücretin ne kadar olacağı merakla takip ediliyor.

Kara, sosyal medya paylaşımında, "Dolar cinsinden asgari ücret, ABD enflasyonuna göre düzeltildiğinde, son iki yıldaki artışa rağmen 10 yıl önceki seviyelerin altında görünüyor." dedi.

Dolar cinsinden asgari ücret, ABD enflasyonuna göre düzeltildiğinde, son iki yıldaki artışa rağmen 10 yıl önceki seviyelerin altında görünüyor. pic.twitter.com/KEXL8u2geq — Hakan Kara (@ali_hakan_kara) October 28, 2024

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, ABD'de yabancı yatırımcılarla yaptığı görüşmede asgari ücret zammı hakkında "Yüzde 25 seviyesinde bir artış makul olabilir" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Karahan’ın asgari ücret değerlendirmesi tartışmalara yol açarken, olası zam senaryolarına göre yeni maaş tablosu şu şekilde:

Yüzde 20 zam ile: 20 bin 402 lira

Yüzde 25 zam ile: 21 bin 252 lira

Yüzde 30 zam ile: 22 bin 102 lira

Yüzde 40 zam ile: 23 bin 802 lira

Yüzde 45 zam ile: 24 bin 652 lira

Yüzde 50 zam ile: 25 bin 503 lira