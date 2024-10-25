TCMB eski Başekonomisti'nden faiz indirimi tahmini: 'Yıl bitmeden gelebilir'
TCMB eski Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, TCMB'nin yıl bitmeden faiz indirimi yapabileceğini öngördü. Kara, IMF-Dünya Bankası toplantılarında verilen mesajların ve PPK özetindeki ifadelerin faiz indirimini öne çekebileceğini belirtti.
TCMB'nin son faiz kararı toplantısı özetinde yer alan ifadeler ve ABD'deki açıklamalar sonrasında Prof. Dr. Hakan Kara, faiz indiriminin 2024 yılı içinde gerçekleşebileceğini öngördü. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirimine yönelik konuşmalar eylül ayında ABD Merkez Bankası (Fed) ile başlamıştı. Mart 2024'ten beri politika faizi yüzde 50 seviyesinde sabit kalırken özellikle imalat sektöründeki gerilemeler dikkat çekiyor.
Enflasyonun istikrarlı düşüşünü sürdürmek adına TCMB'nin para politikasında faiz indirimi sinyalleri vermesi bekleniyor.
2025 BEKLENTİSİ OLUŞMUŞTU
TCMB'nin son faiz kararı ardından yurtiçinde ve yurtdışındaki birçok kurum faiz indiriminin 2025'e erteleneceği görüşünde birleşmişti. En erken faiz indirimi Aralık 2024 olarak değerlendirilse de, enflasyon verilerinin belirleyici olacağı vurgulanmıştı.
"YIL SONUNA KADAR FAİZ İNEBİLİR"
TCMB eski Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, Merkez Bankası'nın beklenenden önce faiz indirimine gidebileceğini öngördü. Kara, PPK toplantı özetinin yanı sıra son günlerde IMF-Dünya Bankası toplantılarında yapılan açıklamalarda görülen mesajların faiz indirimini öne çekebileceğini belirtti ve enflasyon verilerinin bu süreçte belirleyici olacağını vurguladı. İşte Kara'nın o yorumu:
"Merkez Bankası'nın dünkü toplantı özetinde ve IMF-Dünya Bankası toplantılarında verilen mesajlar, yıl sonuna kadar bir faiz indirimi yapılabileceğine işaret ediyor, tabii enflasyon verileri uygun olursa"
Merkez Bankasının dünkü toplantı özetinin satır araları ve IMF-Dünya Bankası toplantılarında yaptığı iletişim, yıl bitmeden bir faiz indirimi yapma planının olduğunu düşündürüyor, tabii enflasyon verileri izin verirse.— Hakan Kara (@ali_hakan_kara) October 25, 2024
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