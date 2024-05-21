Dev bankadan Türk tahvilleri önerisi: 'Diğer banka tahvil piyasasına kıyasla...'

Birleşik Krallık merkezli bankacılık devi Barclays, Türk bankalarının tahvilleriyle ilgili tavsiyesini yükseltti. Barclays, "Avrupa, Ortadoğu ve Afrika'daki diğer banka tahvil piyasasına kıyasla Türkiye banka tahvillerini cazip görüyoruz" açıklamasında bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.05.2024 - 11:15
Dev bankadan Türk tahvilleri önerisi: 'Diğer banka tahvil piyasasına kıyasla...'
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Barclays, EEMEA bölgesi içinde yüksek carry sağlaması sebebiyle Türk bankalarının tahvillerine yönelik tavsiyesini 'orta ağırlık'tan 'ağırlık artır'a yükseltti.

BloombergHT'nin haberine göre, yayımladığı notta son dönemde artan yeni tahvil ihraçlarına dikkat çeken Barclays analisti Valentina Stoykova, bu ihraçların Türk finans sektörü için bileşimi değiştirdiğini ve EEMEA içinde (Ukrayna hariç) en geniş spread farklarına yol açtığını bildirdi.

Stoykova Türk bankalarında bir yıldan uzun vadeli olarak ihraç edilmiş geçmiş dönem tahvillerinin ortalama yaklaşık 220 baz puan spread ile işlem gördüğüne, buna karşın yeni tahvillerde spread'in yaklaşık 400 baz puan olduğuna dikkat çekti.

Tahvil arzının, özellikle sermaye benzerinde azalmasını bekleyen analist birçok Türk bankasının Tier 2 ve sürekli (perp) tahvil ihracı fırsatını değerlendirdiğini belirtti.

"TÜRKİYE BANKA TAHVİLLERİNİ CAZİP GÖRÜYORUZ"

Bu durumun yatırımcılar için özellikle bazı perp tahvillerde çekici bir giriş noktası yarattığını belirten Stoykova bunun sektörde en iyi pozisyonlanma olacağını öngördü.

“Körfez bölgesi de dahil olmak üzere EEMEA’daki diğer banka tahvil piyasasına kıyasla Türkiye banka tahvillerini cazip görüyoruz” diyen Barclays Türk bankalarının perp tahvillerinde yüksek carry getirisine dikkat çekerek Akbank ve Yapı Kredi perp tahvillerinde alım önerdi.


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