JPMorgan ve Barclays TCMB'nin politika faizine dair beklentisini değiştirmedi

Yayınlanma: 23.06.2023 - 09:49

Güncelleme: 23.06.2023 - 09:49

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizinde yaptığı beklentinin altında kalan artışın yankıları devam ediyor.

İki yabancı kurum bu kararın ardından yaptıkları analizde politika faizi beklentilerini korudu.

"RİSKLER AŞAĞI YÖNLÜ"

Bloomberg HT'nin aktardığına göre, Barclays, Türkiye'de politika faizinin Ekim ayına kadar yüzde 35 ile zirveye çıkacağı tahminini korudu ancak risklerin açıkça "aşağı yönlü" olduğunu açıkladı.

Barclays'ten Ercan Ergüzel, "TCMB 3 aylık enflasyon raporunu Temmuz sonunda açıklayacak ve TCMB Başkanı Erkan enflasyon raporu bilgilendirme toplantısında basın açıklaması yapacak" dedi ve bu açıklamanın faiz artırımı ve sadeleştirme planları hakkında daha fazla ipucu verebileceğini ifade etti.

Ergüzel, "Faiz artırım döngüsüyle ilgili olarak, Ekim'e kadar politika faizinin yüzde 35 ile zirveye çıkacağı tahminimizi koruyoruz. Ancak gelecek dört toplantının her birinde önceki öngörümüz olan yüzde 2,5 puanlık artış yerine yüzde 5 puanlık artış yapılması gerekiyor" dedi.

KADEMELİ SIKILAŞMA BEKLENTİSİ

JPMorgan, TCMB Para Politikası Kurulu'nun dünkü toplantısının ardından yaptığı değerlendirmede, TCMB'nin para politikasını "daha kademeli" sıkılaştırmasını beklediğini belirtirken, yıl sonu için yüzde 30 olan faiz tahminini değiştirmedi.

Banka, Türkiye için 2023 yıl sonu enflasyon tahminini ise yüzde 45,5'ten yüzde 50'ye yükseltti.