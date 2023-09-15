Barclays'ten 'sınırlı' Merkez Bankası faiz tahmini

Yayınlanma: 15.09.2023 - 14:59

Güncelleme: 15.09.2023 - 14:59

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), 24 Ağustos’ta faiz oranını 750 baz puan artırarak yüzde 25’e çıkarmıştı.

Faiz açıklanmadan önce Merkez Bankası, KKM’den TL mevduata dönüşün önünü açmak için yeni bir karar almıştı.

JPMorgan Chase & Co. ve Morgan Stanley 21 Eylül’deki toplantıda 500 baz puanlık bir faiz artışı yapılmasını beklerken, Barclays 250 baz puanlık bir adım atılacağını tahmin etti.

Barclays analistleri, çok daha keskin bir hamleyi ihtimal dışı görmese de, ağustos ayında gerçekleştirilen beklenti üzeri faiz artırımının ardından ‘kademeli artışlar’ beklediklerini söylediler.

“Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bankalar, şirketler ve hane halkı üzerindeki etkisini sınırlamak için sıkılaştırma döngüsünü daha kademeli bir şekilde sürdürmeyi tercih edecektir” diyen analistler, şunu ekledi: “Buna ek olarak, makro ihtiyati sıkılaştırma tüm hızıyla devam ediyor ve merkez bankası muhtemelen bunun daha büyük bir artış yapma ihtiyacını azalttığını düşünüyor.”

Barclays Türkiye’de politika faizinin bu yıl sonunda yüzde 35, 2024 sonunda ise yüzde 40 olacağını tahmin etmeye devam ediyor.