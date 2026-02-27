Dev bankadan Türkiye analizi: Büyüme ve faiz tahminleri açıklandı!

ING, Türkiye ekonomisine ilişkin analizinde dördüncü çeyrek büyüme ve şubat ayı enflasyonuna dikkat çekti. Banka, iç talep kaynaklı büyümenin ekonomide dayanıklılığı sürdürdüğünü, ancak çeyreklik bazda ivme kaybının olabileceğini belirtti.

BÜYÜME GÖRÜNÜMÜ DAYANIKLILIĞI YANSITIYOR

ING, pazartesi günü açıklanacak dördüncü çeyrek GSYH verilerinde büyümenin yüzde 3,9 seviyesinde gerçekleşmesini beklediğini açıkladı. Banka, bu tahminin 2025 yılı için yüzde 3,8’lik büyümeye işaret ettiğini ve iç talep kaynaklı büyümenin ekonomideki dayanıklılığı gösterdiğini vurguladı.

ENFLASYONDA YÜKSEK SEYRİN KORUNMASI BEKLENİYOR

Şubat ayında enflasyonun yüksek seyrini korumasının beklendiği belirtilen değerlendirmede, Ramazan öncesinde gıda fiyatlarından kaynaklı yukarı yönlü baskının sürdüğü kaydedildi. ING, aylık enflasyonun yükselmesinin merkez bankasını daha temkinli olmaya yöneltebileceğini ve mart ayındaki Para Politikası Kurulu toplantısında faiz indirimlerine ara verilmesinin gündeme gelebileceğini ifade etti.