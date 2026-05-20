Dev bankalardan korkutan senaryo: Petrol fiyatları iki ay içinde 120 doları aşabilir

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’daki savaşın “çok çabuk” sona ereceğini açıklamasının ardından petrol fiyatlarında sert geri çekilme yaşandı. Ancak analistler, Hürmüz Boğazı’ndaki arz sıkışıklığı nedeniyle fiyatlarda yeniden yükseliş riskinin sürdüğüne dikkat çekiyor.

PETROL FİYATLARI YÜZDE 3’E YAKIN GERİLEDİ

Brent ham petrol vadeli işlemleri saat 14.00 itibarıyla varil başına yüzde 2,7 düşüşle 108,31 dolardan işlem gördü.

ABD ham petrolü vadeli kontratları ise yüzde 2,6 gerileyerek varil başına 101,46 dolara indi.

Trump’ın ateşkes yönündeki açıklamaları piyasalarda kısa süreli rahatlama yaratsa da enerji piyasalarındaki arz endişeleri fiyatların yüksek seviyelerde kalmasına neden oluyor.

ANALİSTLERDEN ARZ DARALMASI UYARISI

LSEG analisti Emril Jamil, savaş öncesi arz seviyelerine hızlı dönüş beklenmediğini belirterek, “Arzda savaş öncesi seviyelere muhtemelen hemen dönülemeyeceği için anlaşma sağlansa bile fiyatlarda artma eğilimi görülebilir” değerlendirmesinde bulundu.

CİTİ VE WOOD MACKENZİE’DEN YÜKSELİŞ SENARYOSU

Citi analistleri kısa vadede Brent petrol fiyatının varil başına 120 dolara yükselebileceğini öngörüyor.

Wood Mackenzie ise Hürmüz Boğazı’ndaki tanker trafiğinin yıl sonuna kadar kısıtlı kalması halinde Brent petrolün 200 dolara yaklaşabileceğini belirtti.

ABD PETROL STOKLARI GERİLEMEYE DEVAM EDİYOR

ABD’de ham petrol stokları, 15 Mayıs ile sona eren haftada 9,1 milyon varil azaldı.

Böylece stoklarda art arda beşinci haftada da düşüş kaydedildi.

HÜRMÜZ BOĞAZI’NDA KRİTİK HAREKETLİLİK

Bugün iki tanker Hürmüz Boğazı’ndan Umman Denizi’ne geçerken, bir başka tanker de boğazdan geçiş için bölgede bekliyor.

Toplamda yaklaşık 6 milyon varil petrol taşıyan tanker hareketliliği, piyasalar tarafından yakından izleniyor.

BRENT PETROL 110 DOLAR ÜZERİNDE KALMAYI SÜRDÜRÜYOR

Orta Doğu’daki jeopolitik riskler nedeniyle Brent petrol fiyatı 110 dolar seviyesinin üzerinde kalmaya devam ediyor.

Hafta başında 112,75 dolara kadar yükselen Brent petrol, bugün 110,25 dolar civarında denge arayışını sürdürüyor.

ABD ile İran arasında “kırılgan ateşkes” korunurken, tarafların olası bir anlaşma için henüz taviz vermemesi belirsizliği artırıyor.

CİTİ’DEN HÜRMÜZ BOĞAZI UYARISI

Citigroup, Hürmüz Boğazı’ndaki arz kesintisinin petrol piyasaları tarafından yeterince fiyatlanmadığını belirtti.

Banka, kısa vadede Brent petrolün 120 dolara çıkabileceğini öngörürken, üçüncü çeyrekte tanker trafiğinin sınırlı başlaması halinde fiyatların 150 dolara yükselebileceği uyarısını yaptı.

KÜRESEL ARZ ŞOKU DERİNLEŞİYOR

Savaş öncesinde günlük 20 milyon varillik petrol akışına ev sahipliği yapan Hürmüz Boğazı yaklaşık üç aydır tam kapasite çalışmıyor.

Uluslararası Enerji Ajansı mevcut görünümü “tarihin en büyük arz şoku” olarak değerlendirirken, Citi bu yıl küresel petrol stoklarının 1 milyar varil azalabileceğini tahmin ediyor.

GOLDMAN SACHS’TAN TEMKİNLİ SENARYO

Goldman Sachs, Hürmüz Boğazı’ndaki normalleşmenin temmuz sonuna kadar sağlanamaması halinde Brent petrolün yıl sonuna kadar 100 doların üzerinde kalabileceğini açıkladı.

Bankanın olumsuz senaryosunda, Körfez’den yapılan ihracatın temmuz sonuna kadar toparlanamayacağı ve kapatılan kuyular nedeniyle günlük 500 bin varillik üretim kaybı yaşanacağı öngörülüyor.

Bu senaryoda petrol fiyatlarının gelecek iki ay içinde 120 doların üzerine çıkabileceği belirtiliyor.