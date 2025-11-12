Dev bankaların analizleri yayımlandı: Altın fiyatları o seviyeyi görecek!

JP Morgan Private Bank’a göre, altının ons fiyatı 2026 yılı sonuna kadar 5 bin 200–5 bin 300 dolar seviyelerine ulaşabilir. Kuruluşun küresel makro ve sabit getirili strateji başkanı Alex Wolf, bu seviyenin mevcut fiyatlardan yüzde 25’in üzerinde bir artış anlamına geldiğini belirtti.

Merkez bankalarının alımları, altının son yıllarda değer kazanmasında kritik rol oynadı. Ekim ayında 4 bin 380 doları aşarak rekor seviyelere ulaşan fiyatlar, son haftalarda bir miktar geriledi. Wolf, gelişmekte olan ülkelerde merkez bankalarının döviz rezervlerinde altının payının hâlâ nispeten düşük olduğunu vurguladı ve alımların devam ettiğini ifade etti.

MERKEZ BANKALARI ALTIN REZERVLERİNİ ARTIRIYOR

Dünya Altın Konseyi verilerine göre, merkez bankaları eylül ayına kadar rezervlerine 634 ton külçe altın ekledi. Bu miktar, son üç yılın aynı dönemine kıyasla düşük olsa da, 2022 öncesi ortalamanın oldukça üzerinde. Dünya Altın Konseyi, 2025 yılı için yıllık alımların 750–900 ton arasında gerçekleşmesini öngörüyor.

Altın alımlarında Çin öncülük ederken, Polonya, Türkiye ve Kazakistan da rezervlerini artırmayı sürdürüyor. Uzmanlar, altının güvenli liman niteliğinin güçlü kaldığını belirtiyor; Goldman Sachs, altının 2026’nın son çeyreğinde 4 bin 900 dolara ulaşmasını bekliyor.