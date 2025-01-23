Dev bankanın CEO'sundan borsa uyarısı: 'Olumsuzluklar sizi şaşırtabilir'

Yayınlanma: 23.01.2025 - 12:32

Güncelleme: 23.01.2025 - 12:32

JPMorgan CEO’su Jamie Dimon, ABD borsasında varlık fiyatlarının yüksek olduğunu belirterek, piyasa için dikkat çeken bir uyarı yaptı. Dimon, Dünya Ekonomik Forumu'nda CNBC'ye verdiği röportajda, “Bu fiyatları haklı çıkarabilmek için çok iyi sonuçlara ihtiyaç var, hepimiz bunun olmasını umuyoruz” dedi.

Büyüme yanlısı stratejilerin bu durumu dengelemeye yardımcı olabileceğini vurgulayan Dimon, bununla birlikte dışarıdaki olumsuz koşulların piyasalarda sürprizlere neden olabileceğini söyledi. “Büyüme yanlısı stratejiler bu sürece yardımcı olabilir, fakat dikkat edilmesi gereken olumsuzluklar var ve bunlar sizi şaşırtabilir” dedi.

PİYASALAR TRUMP’A GÜVENIYOR

Dimon, ABD seçimlerinin piyasalar üzerinde olumlu etkisi olduğunu ve seçim sonrası birçok bankacının "sokakta dans ettiğini" belirtti. S&P 500 endeksi Donald Trump'ın 47. ABD Başkanı seçilmesinden bu yana yüzde 4,6 artış gösterdi.

Bankanın küresel bankacılık birimi başkanı Filippo Gori de, müşteriler arasında bir “coşku hissi” olduğunu ve yeni yönetimin bu duyguyu piyasalara yeniden kazandırdığını ifade etti.

JPMorgan’ın eski başkanı Daniel Pinto ise ABD ekonomisinin güçlü olduğunu, ancak enflasyon ve jeopolitik faktörlerin iyimserliği olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekti.