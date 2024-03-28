Daha önce konkordato talep etmişti... Bakliyat ve kuruyemiş devi iflas etti

Türkiye genelindeki 200’e yakın şubesinde kuruyemiş, bakliyat, baharat ürünlerinin satışını yapan Maksul Gıda iflas etti.

Yayınlanma: 28.03.2024 - 13:14
Daha önce konkordato talep etmişti... Bakliyat ve kuruyemiş devi iflas etti
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