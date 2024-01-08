İşletmeler 2023’ten ‘hasarlı’ çıktı... Tasfiyeler ve konkordato başvuruları patladı

Yayınlanma: 08.01.2024 - 10:22

Güncelleme: 08.01.2024 - 10:22

2023 yılı, işletmeler için oldukça zorlu geçti. Talep koşullarının bozulması, maliyet baskısının artması ve finansmana erişimde yaşanan zorluklar nedeniyle birçok firma zor durumda kaldı. Bu süreçte, iflas ertelemenin kaldırıldığı 2018 ve 2019 yıllarındaki "konkordato fırtınası"nın ardından, 2023 yılında 519 konkordato başvurusuyla rekor kırıldı.

Ekonomim gazetesinden Merve Yiğitcan'ın aktardığına göre, geçen yılın 11 ayında yaklaşık 20 bin firma kepenk indirdi ve tasfiye başvuruları yüzde 27,5 artış gösterdi. Konkordato geçici mühlet kararı verilen dosya sayısı 519'a ulaşırken, kesin mühlet kararı verilen dosya sayısı 352 oldu. 408 firma için konkordato reddedildi, 65 firma ise iflas etti. Geçici mühlet kararı, konkordato için ilk başvuru anlamına geliyor.

TEKSTİL VE İNŞAAT EN RİSKLİ SEKTÖRLER

Riski en yüksek sektörler inşaat ve tekstil olarak öne çıktı. Konkordato başvurularında inşaat sektörü 45 dosya ile ilk sırada yer alırken, tekstil 43, mobilya ise 16 dosya ile takip etti. Ayrıca AVM, enerji, gıda, sağlık hizmetleri, otelcilik, ambalaj, metal ürün imalatı ve medikal ürünler sektörleri de dikkat çeken artışlar yaşadı.

Sektör temsilcilerine göre, ortalama konkordato sürecinin maliyeti yaklaşık 3 milyon TL. Bu yüksek maliyet, birçok firma için caydırıcı oluyor ve firmalar alternatif yollara başvuruyor. Finansman kanallarında iyileşme olmaması halinde, konkordato seçeneği masada kalmaya devam edecek.

Geçen yılın 11 ayında, kurulan şirket sayısı yüzde 7,3 azalırken, kapanan şirket sayısı yüzde 7,2 artarak 19 bin 931'e ulaştı. Şahıs şirketlerinde ise durum daha dramatikti; kurulan şahıs firması sayısı yüzde 24,9 düşerken, kapananların sayısı yüzde 44 arttı.

ARALARINDA ÖNEMLİ ŞİRKETLER DE VAR

Kapanan şirketlerin faaliyet alanlarına bakıldığında, toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerinin onarımı ilk sırada yer aldı. İmalat ve inşaat sektörleri de kapanan şirket sayısında önemli artışlar gösterdi.

Önemli şirketler de konkordato sürecine girdi. Emek Kumaş ve Göktekin Enerji gibi büyük firmalar da bu süreçten etkilendi. İnşaat sektöründeki Güçlü Çelik ve Forum AVM'ler gibi büyük işletmeler de konkordato sürecine başvurdu.