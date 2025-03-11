Dev kaybı eski TÜİK Başkanı hesapladı: Emekli bayram ikramiyesi enflasyona göre ne kadar olmalıydı?

Yayınlanma: 11.03.2025 - 14:48

Güncelleme: 11.03.2025 - 14:48

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eski Başkanı Birol Aydemir, emekli bayram ikramiyelerinin 2018 yılından bu yana enflasyon oranına göre ne kadar artması gerektiğini hesapladı.

Aydemir, 2018’de 1.000 TL olarak başlayan emekli bayram ikramiyesinin, her yıl enflasyon oranında artırılması durumunda bu yıl 9 bin 392 TL olması gerektiğini belirtti.

Aydemir’in paylaşımında emekli bayram ikramiyelerindeki artış şöyle görüldü:

“İkramiye TÜİK enflasyonuna göre bile artsaydı bu yıl 9.392 TL olmalıydı. Düşük açıklanan enflasyon oranına göre yapılacak düzeltmenin bile yarısından az açıklandı ikramiye. İkramiye mi dedim ben?”

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİNİN ASGARİ ÜCRETE ORANI

DİSK Araştırma Merkezi (DİSK-AR) “Emekli bayram ikramiyesi nasıl eridi?” başlıklı çalışmasında, 2018’den bu yana asgari ücrete karşı oranın korunması durumunda, emekli bayram ikramiyesinin 13 bin 793 TL olması gerektiğini hesapladı.

DİSK’in hesaplaması şu şekilde oldu:

“Emekli bayram ikramiyesinin 4 bin TL olması öngörülen kanun teklifi AKP grubu tarafından Meclise sunuldu. İkramiye sadece 1.000 TL (yüzde 33) arttı. Oysa emekli bayram ikramiyesinin en az 13 bin 793 TL olması gerekiyordu. Çünkü emekli bayram ikramiyesi 2018’de asgari ücretin yüzde 62’sine karşılık geliyordu. Bu oranın korunması için ikramiyenin 13 bin 793 TL olması lazım. İkramiye 2025'te 4 bin TL olunca asgari ücretin yüzde 18’ine geriledi. Emeklinin iki bayramda toplam ikramiye kaybı 19 bin 586 TL oldu.”

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR?

2018’de 1.000 TL olarak verilen bayram ikramiyeleri, 3 yıl boyunca aynı miktarda ödenmiş, 2021 yılında ise yüzde 10 zam yapılmıştı. 2022’de 1.100 TL olarak ödenen ikramiyeler, 2023’te 2 bin TL, 2024’te ise 3 bin TL oldu. 2025 yılında bayram ikramiyelerinin 4 bin TL olması için Meclis’e teklif sunuldu. Böylece emekliler toplamda 8 bin TL ikramiye alacak.