Çalışan emeklilere kötü haber: O vergiyi ödemek için son tarih yaklaşıyor!
Çalışan emeklilere vergi şoku! Tek konutu olan ve brüt 200 metrekarenin altında evi bulunan emekliler vergi ödemezken, aktif çalışanlar bu muafiyetten yararlanamayacak. Emlak vergisinin ilk taksit ödemeleri için son tarih hızla yaklaşıyor.
Mart ayında başlayan emlak vergisi uygulaması, brüt 200 metrekarenin altında kalan ve tek konut sahibi olan emekliler için geçerli olmayacak.
Ancak aktif olarak çalışmaya devam eden emekliler, şartları sağlasalar dahi emlak vergisi ödemekle yükümlü olacak. Emlak vergisinin ilk taksit ödemeleri için son tarih 31 Mayıs olarak belirlendi.
ÇALIŞAN EMEKLİLER VERGİDEN MUAF OLAMAYACAK
Mevcut düzenlemeye göre, brüt 200 metrekarenin altındaki konutlarda yaşayan ve tek daireye sahip olan emekliler emlak vergisi ödemiyor. Ancak bu muafiyet yalnızca çalışmayan emeklileri kapsıyor.
Sigortalı bir işte çalışmaya devam eden emekliler, tek konut sahibi olsalar bile emlak vergisini eksiksiz şekilde ödemek zorunda kalacak.
YAZLIK KONUTLARDA MUAFİYET YOK
Emlak vergisiyle ilgili en çok merak edilen konuların başında yazlık konutlar geliyor.
Yazlık sahibi emekliler, mesken olarak kullandıkları ev için muafiyetten yararlanamıyor. Yazlıktan başka evi olmayan emeklilerin bu konuttan vergi muafiyeti elde edebilmesi için sürekli ikamet şartı aranıyor.
Bunun kanıtlanabilmesi için elektrik, doğalgaz ve su faturası gibi belgelerle resmi olarak ibraz edilmesi gerekiyor.
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