Teklif Meclis'e sunuldu: Emekliye 'sadaka' gibi bayram ikramiyesi!
Milyonlarca emeklinin beklediği bayram ikramiyesi zammı belli oluyor. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Emekli bayram ikramiyesi yüzde kaç zamlanacak? Bayram ikramiyesi ödemeleri ne zaman yapılacak? İşte tüm ayrıntılar...
Ramazan ayının ilk haftasının geride kalmasıyla birlikte milyonlarca SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı emeklisi bayram ikramiyesi ödemelerini bekliyordu.
TBMM’ye sunulan tasarıda üç farklı zam senaryosu gündeme gelirken, emekli bayram ikramiyesi teklifi meclise sunuldu.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?
SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı emeklisi bayram ikramiyesi ödemeleri yüzde 33,33 zamlanarak 4 bin TL olması bekleniyor.
YAPILACAK ZAM YETERSİZ
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Zam verilsin, ne kadar olacağı konusunda ekonomik dengelere bakıp çalışın" talimatı vermişti. Ancak yapılan değerlendirmeler sonucunda konuşulan rakamlar beklentilerin oldukça altında kaldı. 2018 yılında 1.000 TL olarak belirlenen emekli bayram ikramiyesi, 2021'de 1.100 TL, 2023'te 2 bin TL ve 2024'te 3 bin TL'ye yükseltilmişti.
Ancak yapılan değerlendirmeler sonucunda konuşulan rakamlar beklentilerin oldukça altında kaldı. 2018 yılında 1.000 TL olarak belirlenen emekli bayram ikramiyesi, 2021'de 1.100 TL, 2023'te 2 bin TL ve 2024'te 3 bin TL'ye yükseltilmişti.
Konuşulan 4 bin TL’lik emekli bayram ikramiyesi yürürlüğe girdiğinde ikramiyeye yüzde 33,33 zam yapılmış olacak. Bu zamla birlikte ikramiyenin asgari ücrete oranı yüzde 18’e olacak. Geçen yıl yapılan zammın ardından, bu yılki artış da asgari ücretin yüzde 18’ine denk gelecek.
Emekli bayram ikramiyesinin asgari ücrete oranı, 2018’de yüzde 62 iken, 2024’te 3 bin TL’ye yükseltildiğinde ise yüzde 18’e gerilemişti. Yapılan bu zamla birlikte emekli ikramiyesi yeniden alım gücünün gerisinde kalacak.
BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz ikramiyelerin ne zaman ödeneceği ile ilgili "Bayram 30 Mart'a denk geliyor. İlgili hafta pazartesi ya da cuma şeklinde olabilir. Ya da emekli maaşına ilave olarak ödenebilir" ifadelerini kullandı.
Emekli maaş ödemeleri tahsis numarasının son hanesine göre ödenmekte. Emekli Sandığı’na tabi olanlara maaşlar ayın ilk haftasında, SSK ve Bağkur emeklilerine ise ayın 17'si ile 28’i arasında ödeniyor.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NASIL SORGULANIR?
Bayram ikramiyelerinin hesaplara geçip geçmediği, SGK tarafından uygulamaya alınan e-Devlet üzerinden TC kimlik numarası ve şifresi üzerinden sorgulanabiliyor.
Ayrıca emekli maaşının yattığı bankanın müşteri hizmetleri üzerinden veya mobil bankacılıkla da öğrenilebiliyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP’ye şok düşüş, ‘üçüncü parti’ de değişti!
- 'Ne demek avukata gerek yok?'
- Ece'nin son mesajlaştığı arkadaşının ifadesine ulaşıldı
- Vedat Milor'dan ilk açıklama
- İmamoğlu’nun en uzun ‘mart’ı
- Baykal'a 'kaset' kumpasında kritik gelişme
- Gürsel Tekin parti kuruyor: 'Yeni bir yol açıyoruz'
- 'Kabine' kulisi: Listede 3 Bakanın ismi var
- 'HTŞ, Alevi Araplardan intikam almak için...'
- 'Esad rejiminin artığı olan...'