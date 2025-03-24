Dev kredi derecelendirme kuruluşundan Türkiye'ye uyarı: 'Güveni olumsuz etkileyebilir'

Yayınlanma: 24.03.2025 - 15:32

Güncelleme: 24.03.2025 - 15:32

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global, Türkiye’deki son gelişmelerin ekonomi ve piyasalar üzerindeki etkilerine ilişkin bir değerlendirme yayımladı.

Geçen hafta gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu ve İstanbul'da bazı belediye başkanları ile yöneticilerin tutuklanmasının, Türkiye ekonomisine duyulan güveni ve döviz kurunun istikrarını tehdit edebileceği uyarısında bulunuldu.

S&P, “Muhalif siyasetçilerin tutuklanması, Türkiye ekonomisine duyulan güveni ve döviz kurunun istikrarını olumsuz etkileyebilir” ifadelerini kullanarak, siyasi gerilimlerin reform sürecini sekteye uğratabileceğine dikkat çekti.

Kuruluşun notunda piyasalara etkiler şu şekilde özetlendi:

"2023 sonundan bu yana Türkiye'deki yetkililer, tasarruf sahiplerini altın ve dövizden çıkarak yerel para birimine yönelmeye teşvik etme konusunda önemli mesafe katetti. Bu süreç, ülkenin döviz rezervlerini artırırken enflasyonun düşüşüne de katkı sağladı ve Türkiye'nin kredi notunu destekledi (BB-/Stable/B; Türkiye ulusal ölçeği: trAA+/--/trA-1+ ). Ancak artan siyasi belirsizlik, bu reform sürecini kesintiye uğratabilir."

S&P, Merkez Bankası’nın son dönemdeki acil müdahaleleri arasında doğrudan döviz satışı, likidite yönetimi, vadeli işlemler ve gecelik borç verme faizinde hızlı artışın yer aldığını belirtti. Raporda, “Belirsizlikteki artışın, hanehalkı harcamaları, sermaye girişleri, döviz kuru, ekonomik büyüme ve enflasyon üzerindeki ikincil etkilerinin kayda değer olabileceğini ve mevduat dolarizasyonundaki azalma ile enflasyondaki düşüş sürecini sekteye uğratabileceğini öngörüyoruz” ifadelerine yer verildi.