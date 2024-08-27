Dev-Sağlık İş, baraj engeline ve yetki gaspına karşı direniyor: ‘Mahkemeye belge göndermediler’

Yayınlanma: 27.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 27.08.2024 - 04:00

Konuyu yargıya taşıyan sendika, baraj altında bırakılmalarına yönelik belge talep etti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ise mahkemeye Resmi Gazete’de yayımlanan hatalı verileri gönderdi.

Dev-Sağlık İş’in işçinin işçiyi örgütlediği bir sendika haline geldiğini söyleyen DİSK ve Dev-Sağlık İş Sendikası Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, “Baraj sorununu görüşme yoluyla çözebilmek için elimizde belgelerle bakanlıkla çeşitli görüşmeler yaptık. Bakanlığın hatalı işlemi olduğu ortaya çıktı ancak bakanlık bunu düzeltmedi. Mahkeme kararı olmadan bunu düzeltemeyeceklerini söylediler” dedi.

HUKUKSUZ YETKİ VERİLDİ

Bakanlığın gerekli belgeleri mahkemeye göndermediğini öne süren Çerkezoğlu, “Dava açtık ancak bakanlık mahkemenin istediği belgeleri bile göndermiyor. Mahkemenin istediği gerekli evraklar yerine Resmi Gazete’de yayımlanan sendika istatistiklerini yollamış. Ayrıca bakanlık avukatları bu davanın dayanağı olmadığını esastan ve usülden reddedilmesi gerektiği yönünde bir yazı yazmışlar. Bakanlık hukuksuzlukta ısrar ediyor” diye konuştu. Örgütlü olunan hastanelerde dava devam ettiği için başka bir sendikaya yetki verilmemesi gerekirken hukuksuz bir şekilde Öz Sağlık-İş Sendikası’na yetki verildiğini belirten Çerkezoğlu, bakanlık önünde sembolik bir oturma eylemi başlattıklarını da söyledi.