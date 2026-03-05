Dev sigorta şirketinden Türkiye uyarısı: Küresel finans sisteminde 'ani çöküş' riski kapıda!

Allianz Commercial tarafından yayımlanan “Business Black Swans” araştırması, önümüzdeki beş yıl için küresel iş dünyasının en çok endişe duyduğu yüksek etkili riskleri ortaya koydu. Çalışma, 3 binden fazla iş ve risk yönetimi uzmanının görüşleriyle hazırlandı ve şirketlerin yaklaşık yarısının jeopolitik çatışmaların tetikleyebileceği küresel tedarik zinciri felcini en olası Siyah Kuğu senaryosu olarak gördüğünü ortaya koydu. Katılımcıların yüzde 51’i, bu senaryonun doğrudan şirketlerini etkileyebileceğini belirtiyor.

İKİNCİ EN ÖNEMLİ TEHDİT: DİJİTAL ALTYAPI KESİNTİSİ

Araştırmada ikinci sırada küresel internet kesintisi yer alıyor. Katılımcıların yüzde 47’si, dijital altyapıya yönelik büyük ölçekli bir kesintinin küresel ekonomi üzerinde ciddi sonuçlar doğurabileceğini ifade etti. Bu durum, iş dünyasında siber riskler ve yapay zekâ kaynaklı tehditlere yönelik farkındalığın giderek arttığını gösteriyor.

JEOPOLİTİK GERİLİMLER VE TİCARİ RİSKLER

Araştırma, mevcut küresel siyasi ortamın iş dünyası açısından kırılganlıklar yarattığını ortaya koyuyor. Ticaret savaşları, korumacı politikalar ve Batı Asya ile Rusya-Ukrayna hattındaki çatışmalar, tedarik zincirlerinde aksamalara yol açabilecek başlıca faktörler arasında. Allianz Commercial’a göre, Ukrayna’daki savaş ölçeğinde yaşanacak küresel bir tedarik zinciri aksamasının iki yıl içinde yaratabileceği toplam GSYİH kaybı yaklaşık 1,5 trilyon dolar seviyesinde olabilir.

Kitlesel toplumsal huzursuzluk ve siyasi istikrarsızlık, araştırmaya göre küresel riskler arasında dördüncü sırada yer alıyor ve özellikle Amerika, Afrika ve Batı Asya ile Fransa’da en önemli üç risk arasında gösteriliyor. Küresel finans sistemine yönelik şoklar da gündemde. Büyük bir finans kurumunun ani çöküşü veya devlet borç krizi riskleri, iş dünyasının takip ettiği önemli senaryolar arasında bulunuyor.

KÜRESEL EKONOMİDE KIRILGANLIK ARTMAKTA

Uzmanlar, hem fiziksel hem de dijital tedarik zincirlerinin birbirine bağımlılığının artmasının küresel ekonomide kırılganlığı yükselttiğine dikkat çekiyor. Yapay zeka teknolojileri, yarı iletken üretimi, nadir toprak elementleri ve enerji dönüşümü gibi kritik alanlarda sınırlı sayıda tedarikçiye bağımlılık, kriz durumunda etkilerin hızla büyümesine yol açabiliyor.

TÜRKİYE'DE RİSK ÖNCELİKLERİ

Türkiye özelinde yapılan analizler, şirketlerin yüzde 46’sı için en olası felaket senaryosunun toplumsal ve siyasi gelişmeler olduğunu gösteriyor. İklim felaketi ile enerji şebekesinde yaşanabilecek arızalar ikinci sırada, büyük finans kurumlarının ani çöküşü ise üçüncü sırada yer alıyor.

ŞİRKET BÜYÜKLÜĞÜ RİSK ALGILARINI BELİRLİYOR

Araştırma, şirketlerin büyüklüğüne göre risk algısının değiştiğini ortaya koyuyor. Yıllık geliri 500 milyon doların üzerindeki büyük şirketler için küresel tedarik zinciri felci en büyük risk olarak öne çıkarken, 100 milyon doların altındaki küçük işletmeler için en büyük tehdit küresel internet kesintisi. Orta ve küçük ölçekli şirketlerde üçüncü sırada büyük finans kurumlarının çöküşü yer alırken, büyük şirketler iklim felaketi ve enerji arızası senaryolarına daha fazla endişe duyuyor.

'RİSK FARKINDALIĞINI ARTIRMAK ÖNEMLİ'

Araştırmanın sonuçlarını değerlendiren Allianz Türkiye Elementer Ticari Sigortalar Genel Müdür Yardımcısı Öktem Örkün, küresel belirsizliklerin işletmeler için yeni riskler yarattığını vurguladı. Örkün, “Şirketlerin büyük ölçekli kesintilere veya iklim felaketlerine tamamen hazırlıklı olması her zaman mümkün değil. En etkili yaklaşım, risk farkındalığını artırmak ve farklı kriz senaryolarına karşı esnek müdahale planları geliştirmek” dedi.

Örkün, sigortanın işletmeleri finansal şoklara karşı koruyan önemli bir araç olduğuna dikkat çekerek, Allianz Türkiye’nin sadece poliçe sayısını artırmayı değil, aynı zamanda işletmelerin risklere karşı dayanıklılığını güçlendirmeyi hedeflediğini belirtti. Şirketlerin risk yönetimi konusunda bilinçlendirilmesine yönelik eğitimler, saha ziyaretleri ve çevrim içi analizlerle potansiyel tehlikelerin önceden tespit edilmesine destek veriliyor.