Dev şirketleri bir araya getirdi

26 Nisan 2022 Salı, 13:33

Chobani’nin kurucusu ve CEO’su olan ve tüm dünyada mültecilere yardım etmek için faaliyetlerde bulunan TENT’in kurucusu Hamdi Ulukaya, Ukraynalı göçmenler için adım attı. Dünya çapında mültecilere yardım etmek üzere kurulan ve 200’den fazla büyük şirketten oluşan bir ağ olan TENT iş birliği ile düzenlenen Hollanda Mülteciler İş Zirvesi’ne katılan Hamdi Ulukaya, İkinci Hollanda Mülteciler İş Zirvesi sırasında, ABN AMRO, Randstad, Royal FrieslandCampina ve TenneT dahil olmak üzere on üç Hollandalı şirketten, yaklaşık 22 bin mülteciyi işe alma, eğitme, koçluk yapma, yönlendirme ve işgücü piyasasına erişimlerini kolaylaştırma sözü aldı.

Ukrayna'da yaşananlar nedeniyle mülteci sayısının artacağını belirten Hamdi Ulukaya "Zirvede bir araya gelen bu grup, Hollanda'da çalışmaya başlayabilecek mülteciler için yeni bir imkan sağlıyor" dedi. Mültecilerin bir şirketin büyümesine önemli katkı sağlayabileceğini vurgulayan Ulukaya, "Mülteciler birkaç yıldır küresel gündemin en üst sıralarına yerleşen, politik olarak hassas bir konu. Ama mülteciler aynı zamanda kendi ayakları üzerinde durmak isteyen bireyler, ebeveynler. Pandemi sırasında da onları bakıcı, hemşire veya sürücü olarak ön saflarda gördük. Bu nedenle şirketlerin sadece dil ve eğitim gibi yeterliliklere bakmaması gerektiğine inanıyorum. Bu insanlar her şeyi geride bırakabildiyse, tüm bu yolculuğu yapabildiyse, bunu da aşabiliriz" şeklinde konuştu.

Chobani’nin kurucusu ve CEO'su Hamdi Ulukaya tarafından kurulan bir sivil toplum örgütü olan TENT, mültecilere yardım etmek için harekete geçmeyi taahhüt eden şirketlerden oluşan bir koalisyon olarak faaliyetlerini sürdürüyor. 2016 yılında kurulan ve merkezi New York'ta bulunan organizasyon, mültecilerin hayatlarını iyileştirmek için şirketleri bir araya getiriyor. TENT, işletmeleri mültecileri işe alarak, tedarik zincirlerine entegre ederek, mülteci girişimcileri destekleyerek ve onlara hizmet sunarak krizle mücadelede daha aktif bir rol oynamaya teşvik ediyor. TENT, ABD ordusunun Afganistan’dan ayrılmasının ardından ABD’ye göç eden Afgan mülteciler için de Eylül 2021’de ülkenin en büyük şirketlerini harekete geçirmiş ve 50’ye yakın şirketten Afgan mültecilerin iş gücüne dahil edilebilmesi için taahhüt almıştı.

TENT’E, AMAZON, COCACOLA, HP, JOHNSON&JOHNSON, NETFLIX ÜYE

Ulukaya, 2015 yılında "The Giving Pledge”i (Bağış Taahhütü) imzalayarak servetinin büyük bir kısmını küresel mülteci krizine çözüm bulunmasına ayırdı ve dünyanın dört bir yanında yurdundan edilmiş insanlara daha iyi çözümler sunmak amacıyla "Tent Foundation"ı kurdu. Chobani başta olmak üzere, aralarında Airbnb, Google, Ikea, LinkedIn, UPS ve MasterCard’ın da bulunduğu 80 dev şirketi biraraya getirerek şirketlerin mülteci krizine son vermesi hedefiyle bir iş birliği platformu kurdu. 2016'dan bu yana TENT’e, Amazon, CocaCola, HP, Johnson&Johnson, Netflix, Philips, PWC, Salesforce, Deloitte, ING, Shell, Twitter, Turkcell, Unilever, WeWork ve Starbucks gibi uluslararası şirketlerin bulunduğu toplam 200’den fazla şirket dahil oldu. Bugüne kadar 39 binin üzerinde mülteciye iş bulmasında destek olan TENT, 5 binden fazla mülteci girişimciye de destek verdi. Ulukaya, 2017 yılında, iş dünyasında sergilediği farklı liderlik biçimi ve mülteci krizi konusunda yaptığı çalışmalardan ötürü TIME 100 listesine seçildi.

HAMDİ ULUKAYA’DAN POLONYA’DA UKRAYNALI MÜLTECİLERE ZİYARET

TENT iş birliğinde düzenlenen Hollanda Mülteciler İş Zirvesi, Hamdi Ulukaya’nın Polonya’ya sığınan Ukraynalı mültecileri ziyaretinin ardından gerçekleşti. Ulukaya, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin (UNHCR) yönettiği, Polonya’da bulunan göçmen kampının yanı sıra UNHCR deposu, Medyka sınır kapısını ve Krakow’da açılan ve yerlerinden edilen Ukraynalı ailelere harcamaları için para yardımı yapan Nakit Kayıt Merkezi’ni ziyaret etti.

Ukrayna'dan gelen hassas durumdaki mültecilerin ailelerin ayrılması, barınma ve çocukların ihtiyaçları konusunda yardım gibi hizmetler bulabildikleri Krakow’daki Birleşmiş Milletler merkezini de ziyaret eden Ulukaya, burada 6 aylık bebeğiyle savaştan kaçan Ukraynalı anneyle de sohbet etti. Avrupa'nın ihtiyaç sahibi Ukraynalılara kollarını açtığını görmekten mutluluk duyduğunu belirten Ulukaya, “Bunca acı arasında, insanlığı da en iyi şekilde görüyoruz. Ukrayna hepimizin odak noktası olsa da Suriye, Venezuela, Irak ve daha pek çok yerden gelen, şefkatimizi, desteğimizi ve insani nezaketimizi hak eden tüm mültecileri unutmamalıyız” dedi.

Ulukaya ayrıca, kurucusu olduğu TENT’in Ukraynalıların ihtiyaçlarını daha iyi destekleyebilmesi için fikir alışverişinde bulunmak üzere ABD’nin Ukrayna Maslahatgüzarı Kristina Kvien ile de görüştü.