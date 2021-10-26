Dev şirketten döviz kararı

26 Ekim 2021 Salı, 14:17

Savunma sanayinde faaliyet yürüten Katmerciler'in, şirketin döviz açık pozisyonunun azaltılması amacıyla finansal kuruluşlara olan toplam 11.64 milyon euro (avro) borcu ortalama 10.79 TL kuruyla ve 1.04 milyon dolar borcu da ortalama 9.60 TL kuruyla ve yüzde 20 yıllık faiz oranıyla TL'ye çevrildi.

Şirketten KAP'a yapılan açıklamada, "Finansal kuruluşlara bugün itibarıyla yabancı para birimi cinsinden güncel borçlarımız toplam 31.4 milyon euro ve 376,138 dolar olarak sürdürülmekte olup 2024 yılının ilk çeyrek sonuna kadar şirketimizin finansal kuruluşlara döviz cinsinden herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır" denildi.

TOPLAM 158.7 MİLYON TL ÖDEME

Şirket 14 Ekim'de KAP'a yaptığı açıklamada, finansal kuruluşlara 14.5 milyon euro, 630,908 dolar ve ve 9.3 milyon TL olmak üzere toplam 158.7 milyon TL erken ödeme gerçekleştirildiğini bildirmişti.