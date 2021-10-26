Resmi Gazete'de yayımlandı: Konutta yeni hamle

26 Ekim 2021 Salı, 11:27

Erdoğan'ın onayladığı "2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı" Resmi Gazete'de yayımlandı. Programda yer alan politika ve tedbirler arasında konut hesabının revize edilerek daha cazip hale getirilmesi de yer aldı.

Bu kapsamda tedbir olarak yastık altı tasarrufların finansal sisteme çekilmesini sağlayacak özel teşviklerin sürdürüleceği ve yeni teşviklerin tasarlanacağı ifade edildi.

DETAYLAR YER ALMADI

Buna ilişkin konut hesabında sistemi gerekli mevzuat değişiklikleriyle revize edilerek daha cazip hale getirileceği belirtildi. Programda revizyonla ilgili detaylar yer almadı.

BAŞVURULAR HAYATA GEÇİRİLMİŞTİ

Konut hesabı uygulamasıyla vatandaşların konut satın almaları için oluşturdukları birikimlerine yüzde 20'ye varan oranda devlet katkısı sağlanıyor. Katkı rakamı 2021 oranlarıyla 31 bin 149 lirayı buluyor.