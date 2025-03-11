Dev yatırım bankalarından ABD'ye şok uyarı: Büyük düşüş bekleniyor!

Yayınlanma: 11.03.2025 - 15:13

Güncelleme: 11.03.2025 - 15:13

ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs ABD ekonomisinin büyüme tahminini önemli bir şekilde aşağı yönlü revize etti. Banka, 2025 yılı için ABD GSYH büyüme tahminini yüzde 2,4'ten yüzde 1,7'ye çekti. Goldman Sachs bu revizyonun ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük tarifesi politikalarının hayata geçmesiyle ortaya çıkan ticaret politikalarındaki olumsuz gelişmelerden kaynaklandığını belirtti.

Goldman Sachs başekonomisti Jan Hatzius bu durumun ABD ekonomisinin geleceği üzerinde ciddi endişelere yol açtığını söyledi. Hatzius ticaret politikalarındaki varsayımlarının önemli ölçüde olumsuzlaştığını vurguladı.

CITIGROUP VE HSBC'DEN ABD HİSSELERİNE SOĞUK DUŞ

Citigroup, ABD hisse senetleri için tavsiyesini "ağırlık artır"dan "nötr" seviyesine düşürdü. Küresel makro araştırma ve varlık tahsisi başkanı Dirk Willer, ABD hisse senetlerinin yakın gelecekte daha iyi performans göstermesinin beklenmediğini belirtti. Bunun yerine Çin hisse senetlerine olan ilgi arttı. Yapay zeka teknolojisinin gelişimi ve hükümet desteği Çin hisselerini cazip kılan faktörler arasında sıralandı.

HSBC ise ABD hisse senetleri için tavsiyesini "nötr" seviyeye çekti. HSBC stratejistleri, Avrupa hisse senetlerine olan ilgiyi artırarak, Euro Bölgesi'ndeki mali teşviklerin potansiyel bir "oyun değiştirici" olabileceğine dikkat çekti.