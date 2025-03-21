Dev yatırım bankası Goldman Sachs'dan Türk Lirası analizi: TL'de son durum ne?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından piyasalarda hareketlilik devam ediyor. Yabancı finans kuruluşları, TL varlıklara yönelik değerlendirmelerini sürdürüyor ve TCMB'nin adımlarını analiz ediyor. Uzmanlar, dövizdeki dalgalanmaların enflasyon ve dolarizasyon üzerindeki etkilerine dikkat çekiyor.

Dev yatırım bankası Goldman Sachs'dan Türk Lirası analizi: TL'de son durum ne?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 21.03.2025 - 17:05

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından piyasalarda dalgalanmalar devam ediyor.

Yabancı finans kuruluşları, TL varlıklara yönelik değerlendirmelerini sürdürüyor. JP Morgan, HSBC, ING ve Societe Generale gibi büyük kurumlar, TL'nin değer kaybı sonrası Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) alacağı adımları analiz ediyor.

Goldman Sachs, son gelişmelere ilişkin yaptığı analizde, TCMB'nin kararının TL mevduatlarından çıkışı sınırlamayı hedeflediğini belirtti. Goldman Sachs, önceki analizlerinde ise dolar/TL'deki istikrarın, Türkiye'nin dezenflasyon ve dolarizasyondan arınma çabaları için önemli bir gösterge olduğunu vurgulamıştı.

Banka, TCMB'nin brüt rezervlerinin 174 milyar dolara ulaştığını ve dolarizasyon riskini kontrol altına almak için yeterli kapasiteye sahip olduğunu ifade etti. Ayrıca, nisan ayındaki PPK toplantısında 250 baz puanlık faiz indiriminin riskinin arttığına dikkat çekildi. Goldman Sachs, ekonomi politikaları değişmediği sürece, getirilerin eski trendine geri döneceğini öngördü.


Etiketler: #Ekrem İmamoğlu #Goldman Sachs #TCMB #dolar

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