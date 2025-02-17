Dev yatırım bankasından dolar TL tahmini: Değer kaybı sürecek!

Yayınlanma: 17.02.2025 - 13:47

Güncelleme: 17.02.2025 - 13:47

ABD merkezli yatırım bankası Morgan Stanley 2025 ve 2026 yılına dair dolar/TL tahminini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre 2025 yılı sonunda dolar/TL kurunun 41, 2026 sonunda ise 44 olacağını tahmin ediliyor.

Morgan Stanley, geçtiğimiz günlerde yayımladığı "Döviz Kuru Tahminleri Güncellemesi" raporunda Türk Lirası'nın performansına dikkat çekti.

DOLARDA YÜKSELİŞ SÜRECEK

2025 yılı için ilk çeyrekte dolar/TL'nin 36,50, ikinci çeyrekte 38, dördüncü çeyrekte ise 41 seviyelerine ulaşmasını öngören Morgan Stanley, 2026 yılı içinse dolar/TL'nin 44 seviyesine yükselmesini bekliyor. Bu tahmin, 23 Ekim 2024'te yapılan 43 TL'lik tahminle uyumlu bir şekilde şekillendi.

FED FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ

Morgan Stanley raporunda, banka ekonomistleri geçen yılki tahminlerinde ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 2025 yılında 3 faiz indirimi yapmasını beklerken, yeni öngörülerine göre sadece Haziran ayında yapılacak bir faiz indirimiyle sınırlı kalacağı tahmin ediliyor.