Dev yatırım bankasından kötü haber: Borsa İstanbul'un kategorisi düşürüldü!

Yatırım bankası JP Morgan tarafından yayımlanan yeni raporda, yüksek TÜFE, zayıf kalan TL ve ertelenen faiz indirimlerinin etkisiyle Türkiye borsası için daha önce verilen “piyasa üstü ağırlık” (overweight) önerisinin artık erken bir değerlendirme haline geldiği belirtildi. Bu kapsamda banka, MSCI Türkiye için ağırlık önerisini “nötr” seviyeye çektiğini açıkladı.

'YEREL DOLARİZASYON RİSK' VURGUSU

Raporda, Türkiye’de enflasyon tahminlerinin yükseldiğine dikkat çekilerek, “Düşük yabancı sahipliği ve düşük değerlemeler, orta vadede güçlü bir yükseliş potansiyeline işaret ediyor. Ancak borsa için yakın vadeli en büyük risk, yerel dolarizasyonun etkisiyle TL’nin daha hızlı değer kaybetmesi olabilir” denildi.

UZUN VADELİ YATIRIM İÇİN ‘İKİ 10’ GEREKİYOR

JP Morgan, gelişmekte olan piyasa yatırımcılarının Türkiye’ye uzun vadeli bakabilmesi için hem enflasyonun hem de politika faizlerinin yüzde 10’un altına gerilemesi gerektiğini vurguladı. Raporda, “Gelişmekte olan pazar yatırımcıları, yüksek belirsizlik içeren kazançlardan ve Türkiye gibi düşük ağırlıklı piyasalardan kaçınabilir. Bu nedenle uzun vadeli yatırımcı için 'iki 10' şart” ifadeleri yer aldı.

PORTFÖY GÜNCELLEMESİNE DE YER VERİLDİ

Strateji listesindeki değişikliklere de yer verilen raporda, JP Morgan’ın BİM’i listeden çıkardığı, yerine daha fazla Gelişmekte Olan Avrupa maruziyeti bulunan OTP’yi eklediği belirtildi. Ayrıca Nedbank ve Discovery çıkarılarak Capitec ve Naspers listeye dahil edildi.

TÜRKİYE’NİN STATÜSÜ ‘NÖTR’ OLARAK GÜNCELLENDİ

JP Morgan’ın ülke bazlı ağırlık değerlendirmesinde Birleşik Arap Emirlikleri, Polonya ve Yunanistan “piyasa üstü ağırlık” kategorisinde yer aldı. Türkiye ve Güney Afrika ise “nötr” kategorisine alındı.