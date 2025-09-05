Dev yatırım bankasından Merkez Bankası faiz indirimi tahmini!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
Goldman Sachs, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın eylül toplantısında daha sınırlı faiz indirimi yapacağını öngördü. Banka, büyüme ve enflasyon verilerinin para politikası kararlarını şekillendirdiğini belirtti.

Goldman Sachs, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 11 eylül’de yapılacak Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin faiz indirimi beklentisini 350 baz puandan 200 baz puana düşürdü.

Banka, tahminindeki değişikliğe gerekçe olarak ikinci çeyrekte öngörülerin üzerinde gelen büyüme verilerini ve ağustos ayında beklentileri aşan enflasyonu gösterdi.

'AĞUSTOS AYI ENFLASYONU BEKLENTİLERİ AŞTI'

Goldman Sachs değerlendirmesinde, “İkinci çeyrek GSYH büyümesi, iç talepteki zayıflığa rağmen öngörülerin oldukça üzerinde gerçekleşti. Bunun yanında, Ağustos ayı enflasyonu da beklentileri aştı. Bu nedenle TCMB’nin, önceki toplantıya kıyasla daha sınırlı bir faiz indirimi gerçekleştirmesini bekliyoruz” ifadeleri yer aldı.

Son dönemde açıklanan veriler, Merkez Bankası’nın para politikası adımlarına dair belirsizliği artırırken, piyasalar enflasyon ve büyümenin gidişatına göre TCMB’nin atacağı adımları yakından takip ediyor.

