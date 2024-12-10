Asgari ücret ne zaman açıklanacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün toplanıyor...

Asgari ücret ne zaman açıklanacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün toplanıyor...

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2024 yılı için asgari ücreti belirlemek üzere bugün saat 16.00'da toplanıyor. Yeni ücretin ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Peki, önceki yıllarda asgari ücret hangi tarihlerde duyuruldu? 2025 asgari ücreti ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar…

cumhuriyet.com.tr
10 Aralık 2024 Salı, 12:20
Asgari ücret ne zaman açıklanacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün toplanıyor...

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2024 yılı için belirleyeceği asgari ücrette geri sayım sona erdi. Komisyon, bugün saat 16.00'da toplanarak, yeni asgari ücreti tartışmaya başlayacak. Peki, asgari ücret daha önce hangi tarihlerde açıklanmıştı? İşte detaylar…

Asgari ücret ne zaman açıklanacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün toplanıyor...

2024 YILI ASGARİ ÜCRETİ RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenen 2024 yılı asgari ücret tutarı, 30 Aralık 2023 tarihli Resmî Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan karara göre, brüt asgari ücret 20 bin 2 TL, net asgari ücret ise 17 bin 2 TL olarak belirlendi.

Asgari ücret ne zaman açıklanacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün toplanıyor...

2023 YILI ASGARİ ÜCRETİ 22 ARALIK'TA AÇIKLANMIŞTI

2023 yılı için asgari ücret, 22 Aralık 2022'de yapılan açıklama ile duyurulmuştu. Bu karara göre, 2023 yılı asgari ücretinin aylık brüt 10 bin 8 TL, net 8 bin 506 TL olduğu bildirilmişti.

Asgari ücret ne zaman açıklanacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün toplanıyor...

2022 YILI ASGARİ ÜCRETİ 16 ARALIK'TA BELİRLENMİŞTİ

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022 yılı asgari ücretini 16 Aralık 2021 tarihinde belirledi. Komisyonun 4. toplantısında tüm tarafların mutabakatıyla alınan karar sonucunda, brüt asgari ücret 5 bin 4 TL, net ise 4 bin 253 TL olarak ilan edilmişti.

Asgari ücret ne zaman açıklanacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün toplanıyor...

2021 YILI ASGARİ ÜCRETİ 28 ARALIK'TA AÇIKLANMIŞTI

2021 yılında uygulanacak asgari ücret, 28 Aralık 2020'de yayımlanan Resmî Gazete ile duyuruldu. 2021 yılı asgari ücreti, brüt 3 bin 577 TL, net ise 2 bin 825 TL olarak belirlendi.

Asgari ücret ne zaman açıklanacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün toplanıyor...

2020 YILI ASGARİ ÜCRETİ 26 ARALIK'TA DUYURULMUŞTU

2020 yılı asgari ücreti, 26 Aralık 2019 tarihinde yapılan açıklama ile belirlenmişti. 2020 yılı için brüt asgari ücret 2 bin 943 TL, net ise 2 bin 324 TL olarak belirlenmişti.

Asgari ücret ne zaman açıklanacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün toplanıyor...

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bu verilere göre, 2024 yılı asgari ücretinin aralık ayının üçüncü veya dördüncü haftasında açıklanması bekleniyor.

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