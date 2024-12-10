Asgari ücret ne zaman açıklanacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün toplanıyor...

2023 YILI ASGARİ ÜCRETİ 22 ARALIK'TA AÇIKLANMIŞTI

2023 yılı için asgari ücret, 22 Aralık 2022'de yapılan açıklama ile duyurulmuştu. Bu karara göre, 2023 yılı asgari ücretinin aylık brüt 10 bin 8 TL, net 8 bin 506 TL olduğu bildirilmişti.