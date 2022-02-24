Devasa fark: İşte esnafa gelen 2 ayrı fatura
Elektrik faturalarına gelen zam yurttaşı zor duruma düşürdü. Tunceli'deki bir restoran da kasım ve ocak ayında gelen elektrik faturasını yazdığı pankartı işletmesine astı. Pankarttaki fiyat farkı görenleri hayrete düşürdü.
Üst üste gelen zamlar yurttaşın geçim derdine dert ekliyor. Temel gıda ürünlerine dahi gelen fahiş zamlar, kendisini enerji fiyatlarında da gösteriyor. Son elektrik faturalarını yurttaşlar sokakta protesto ederken esnaflar da tepkisini faturalarını işletmelerine asarak gösteriyor.
KRT'den Buse Çelebi'nin haberine göre, Tunceli'nin merkez köyü olan Aktuluk köyünde de 'Eskici Amca' isimli restoranın sahibi, önceki faturasıyla son gelen faturasının tutarını yazdığı bir pankartı işletmesine astı. Pankartta yer alan kısa süre içinde gerçekleşen fiyat artışı ise görenleri şaşırttı. Buna göre işletmeye 30 Kasım 2021'de 4 bin 748 TL elektrik faturası gelirken bu tutar, 31 Ocak 2022'de 11 bin 928 lira 25 kuruşa çıktı.
NE OLMUŞTU?
Elektrik faturasına gelen fahiş zam nedeniyle yurttaşlar yurdun birçok noktasında sokağa çıkarak faturalarını yaktı. Elektrik zammının geri çekilmesini isteyen yurttaşlar 'geçinemiyoruz' diyerek yürüyüş düzenledi.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da bir açıklama yaparak zamlar geri çekilinceye kadar elektrik faturasını ödemeyeceğini belirtti.
Elektrik faturalarına ilişkin açıklama yapan AKP Sözcüsü Mahir Ünal ise “Almanya elektrik ve doğalgazda sübvanseye gitmedi ama biz yaklaşık 165 milyarlık sübvanse oluşturduk. Bu zamları devlet yapmıyor" dedi. Bu ifadenin ardından açıklama yapan Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) de zam oranlarını kendilerinin belirlemediğini belirtti. ELDER, "Elektrik tarifeleri ile ilgili Elektrik Dağıtım Şirketlerinin hiçbir belirleyici rolü yoktur" dedi.
İlgili Haberler
- Artan elektrik faturaları nedeniyle kendi elektriğini üretmeye başladı
- Çip krizi büyüyor: Elektrikli araçla ihtiyaç artacak
- ATO başkanı: Elektrikte indirimli tarife tüm işletmeleri kapsamalı
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Sivil yurttaş füzenin hedefi oldu
- İşte savaşın korkunç yüzü!
- Ukrayna'daki Türk öğrenciler sığınaklara indi
- Ukrayna'daki benzinliklerde kilometrelerce kuyruk oluştu
- Canlı yayında patlama sesleri: Muhabirin zor anları
- 'Kur krizi yaşanacak, ekmek 7 TL olacak'
- 'İzinli' çakarlı araçlarla düğün konvoyu
- Yunanistan'da 288 kişinin bulunduğu feribotta yangın
- DEVA Partisi'nden Erdoğan'ı kızdıracak video
- Telefona baktı; ızgaradan aşağıya düştü
En Çok Okunan Haberler
- Uzmanı uyardı: Huzursuz bacak sendromu riskini artırıyor
- Tiroid nodüllerinde kanser riskine dikkat!
- 'Erken yaşta hayvan beslemek alerji riskini azaltıyor'
- Denemenin tadı!
- FIFA, Rusya'yı kınadı
- Hasan Şahingöz’den bir metafelsefe kitabı
- İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden İsmet İnönü kitabı
- Anadolu Efes üçlük rekoru kırdı!
- Ergin Ataman'dan Rusya-Ukrayna açıklaması
- Oyuncusunun eliyle attığı golü iptal ettirdi!