Devasa fark: İşte esnafa gelen 2 ayrı fatura

24 Şubat 2022 Perşembe, 23:37

Üst üste gelen zamlar yurttaşın geçim derdine dert ekliyor. Temel gıda ürünlerine dahi gelen fahiş zamlar, kendisini enerji fiyatlarında da gösteriyor. Son elektrik faturalarını yurttaşlar sokakta protesto ederken esnaflar da tepkisini faturalarını işletmelerine asarak gösteriyor.

KRT'den Buse Çelebi'nin haberine göre, Tunceli'nin merkez köyü olan Aktuluk köyünde de 'Eskici Amca' isimli restoranın sahibi, önceki faturasıyla son gelen faturasının tutarını yazdığı bir pankartı işletmesine astı. Pankartta yer alan kısa süre içinde gerçekleşen fiyat artışı ise görenleri şaşırttı. Buna göre işletmeye 30 Kasım 2021'de 4 bin 748 TL elektrik faturası gelirken bu tutar, 31 Ocak 2022'de 11 bin 928 lira 25 kuruşa çıktı.

NE OLMUŞTU?

Elektrik faturasına gelen fahiş zam nedeniyle yurttaşlar yurdun birçok noktasında sokağa çıkarak faturalarını yaktı. Elektrik zammının geri çekilmesini isteyen yurttaşlar 'geçinemiyoruz' diyerek yürüyüş düzenledi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da bir açıklama yaparak zamlar geri çekilinceye kadar elektrik faturasını ödemeyeceğini belirtti.

Elektrik faturalarına ilişkin açıklama yapan AKP Sözcüsü Mahir Ünal ise “Almanya elektrik ve doğalgazda sübvanseye gitmedi ama biz yaklaşık 165 milyarlık sübvanse oluşturduk. Bu zamları devlet yapmıyor" dedi. Bu ifadenin ardından açıklama yapan Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) de zam oranlarını kendilerinin belirlemediğini belirtti. ELDER, "Elektrik tarifeleri ile ilgili Elektrik Dağıtım Şirketlerinin hiçbir belirleyici rolü yoktur" dedi.