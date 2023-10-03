Devlet Bahçeli'den emekli maaşı çıkışı!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hayat pahalılığının günden güne arttığını belirterek, "Emeklilerimizin insanca ücret düzeyine kavuşmaktan başka seçenekleri kalmadı. Enflasyon üzerinde zam ve zammın kök ücrete yansıtılması samimi dileğimizdir" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.10.2023 - 11:40
Devlet Bahçeli'den emekli maaşı çıkışı!
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 28. Dönem 2. Yasama Yılı'nda partisinin ilk grup toplantısında konuştu. 

Açıklamasında emekli maaşlarına yönelik de konuşan Bahçeli, yapılacak zam oranının enflasyon verilerinin üzerinde olması gerektiğini söyledi.

Bahçeli, hayat pahalılığının günden güne arttığını belirterek şunları kaydetti:

"Enflasyonla mücadelede başarılı sonuçlar alınmaktadır. Hayat pahalılığı günden güne tesirini kaybedecektir. Emeklilerimizin insanca  ücret düzeyine kavuşmaktan başka seçenekleri kalmadı. Enflasyon üzerinde zam ve zammın kök ücrete yansıtılması samimi dileğimizdir."


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