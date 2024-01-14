Devlet Bahçeli'nin 'emekli zammı' talebi Mehmet Şimşek'e takıldı

Yayınlanma: 14.01.2024 - 11:54

Güncelleme: 14.01.2024 - 11:54

Milyonlarca SGK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur emeklileri arasında toplu sözleşme nedeniyle 11-12 puanlık bir zam farkı oluştu.

Kök maaşı 5 bin 500 liranın altında olup da geçen yıl seyyanen zamla 7 bin 500 lira aylık alan emekliler de iktidarın yapacağı düzenlemeyi bekliyor.

Kısa Dalga yazarı Mehmet Çetingüleç ise dikkat çeken bir iddia ortaya attı.

Çetingüleç, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin emeklilere seyyanen zam talebinin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e takıldığını belirtti.

Kulislere yansıyan bilgilere göre, Mehmet Şimşek emeklilere yapılacak yüksek zammın piyasada fiyat artışlarına yol açacağını düşünüyor ve sıcak bakmıyor.

Kısa Dalga yazarı Mehmet Çetingüleç'in kulis bilgilerini aktardığı yazısının ilgili kısmı şöyle:

"Geçen Temmuz ayında emeklilere en az 7 bin lira seyyanen zam yapılmasını ve bunun kök maaşa yansıtılmasını isteyen MHP liderinin talebi hala karşılanmadı.

Tam tersine, emeklilerin büyük bölümüne "kök maaş" garabeti yüzünden zam yapılmadı üçte birlik kısmı ise yüzde 25'le geçiştirildi.

Oysa Devlet Bey, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmede de konuyu gündeme getirmişti. Aradan 6 ay geçtiği halde hiçbir gelişme olmadı, ama bu talebin yerel seçim öncesinde karşılanacağı yönünde genel bir kanaat oluştu.

Önümüzdeki hafta maaş zammı açıklanacak. Yıllardır göz ardı edilen, ekmek ve yumurta kuyruklarına mahkum edilmiş emeklilerin refahını gerçek anlamda artırmak için umut verici bir sinyal henüz alınmış değil.

Ne Devlet Bey'den ses çıkıyor, ne iktidardan.

Peki bu sessizliği hayra mı yormak lazım?

Kulislere yansıyan bilgi şöyle:

Devlet Bey'in talebi Mehmet Şimşek'e de iletilmiş, ama Maliye buna sıcak bakmamış. Şimşek yüksek zammın fiyat artışlarına yol açacağını ve bunun emekliye kötülük olacağını söylemiş.

Dengeli ve enflasyon hedefleriyle tutarlı bir zammın daha fazla yarar sağlayacağına dikkat çekmiş.

Ancak...

Genel olarak yüksek zamma karşı çıkmakla birlikte kök maaşı 7 bin 500 ve altında olanlar için özel bir düzenleme yapılmasına Maliye'den izin çıkmış."