Devlet destekli alacak sigortasından yararlanma şartları değiştirildi

19 Ekim 2021 Salı, 04:00

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) tahsilat sorunlarına karşı geliştirilen ve 2019 yılı başında uygulamaya gören “devlet destekli alacak sigortası”nın kullanımını artırmak için yeni bir düzenleme daha yapıldı.

Bu kapsamda geçen hafta bir tebliğ yayımlayan Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, alacak sigortası temini kapsamında genişlemeye imkân tanıyan bir hüküm oluşturdu.

KOMİSYON ARTIRILDI

Buna göre alacak sigortası şartları arasında yer alan ve sigorta sağlanacak işletmenin yıllık yurtiçi satışlardan elde ettiği cironun 125 milyon TL’den az olması koşulunun, gerekli görülmesi halinde bu tutarın yüzde 20’sine kadar artırılabilmesine yönelik “hüküm yüzde 40’ına kadar” şeklinde değiştirildi. Ayrıca, KOBİ’lerin poliçe yenileme işlemlerinde bu koşul 300 milyon TL olarak uygulanacak.

Yine düzenlemeye göre, prim hesabında, alacak sigortası talebinde bulunan işletmenin son mali yılda vadeli satışlardan elde ettiği “cirosu” yerine “cirosunun tamamı” esas alınacak. Hesaplanan prim tutarının 2 bin TL’nin altında çıkması durumunda, prim tutarının 2 bin TL olarak kabul edilmesi uygulamasında, tutarlar 3 bin TL olarak değiştirildi. Alacak sigortası kapsamında yapılacak risk değerlendirmesinde, sigorta talebinde bulunan işletmeye verilecek risk skoru, prim hesaplamasını etkilemeyecek. Tebliğle ayrıca, sistem kapsamında düzenlenen sigorta sözleşmeleri için vergi ve diğer yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan prim tutarı üzerinden uygulanacak komisyon oranı yüzde 15’ten yüzde 17’ye çıkarıldı. Primin taksitle ödenmesi kararlaştırılmış olsa bile komisyon ödemesi peşinen yapılacak.

KULLANIMI SINIRLI

Devlet destekli alacak sigortası hizmetini halen 10 şirket veriyor. TSB’nin verilerine göre, geçen yıl bu kapsamda üretilen prim tutarı 2019 yılına kıyasla yüzde 172.4 artarak 28.3 milyon lira oldu. Bu yılın ilk 8 ayında ise üretim 2020’nin aynı dönemine kıyasla yüzde 49 artışla 22.4 milyon lira oldu. Ancak teminat adetleri geçen yılın tümünde 415, bu yılın ilk 8 ayında ise 178 oldu.

Öte yandan genel alacak (kredi) sigortası kapsamında ise yılın ilk 8 ayında üretilen prim geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 artarak 246.2 milyon lira oldu.

‘DÜNYA İÇİN HAREKET ET’ SAHİLLERE İNDİ

AXA Sigorta’nın, ikinci yılına ulaşan projesi “Dünya İçin Hareket Et” için bu yıl DenizTemiz Derneği/ TURMEPA ile güçlerini birleştirdiği açıklandı. Bu kapsamda denizlerin sağlığı için harekete geçilerek gönüllü sahil temizliği gibi aktiviteler teşvik edilecek.

AXA Sigorta Üst Yöneticisi Yavuz Ölken, toplumsal hayat ve çevre için değer yaratmanın da kendileri için stratejik önem taşıdığını ifade ederken TURMEPA Başkanı Şadan Kaptanoğlu, doğa, uzun yıllardır sesini duyurmaya çalıştığını hatırlattı.

EVCİL HAYVANLAR İÇİN ÖZEL İŞBİRLİĞİ YAPTILAR

Online ticaret sitelerinden n11’in hayvanlar için oluşturduğu markası pet11’in, Zurich Sigorta ve sigortaladım.com işbirliğiyle “pet11 evcil hayvan sigortası”nı 560 liradan başlayan fiyata satışa sunduğu açıklandı. Sigorta sahipleri, bu poliçeyle yılda bir kez ücretsiz yıkama ve tırnak kesimi, ayrıca göz ve kulak bakımı hizmeti de alabiliyor.

n11.com Yaşam Kategori Direktörü Ahmet Acar, “Ayrıca tüm ihtiyaç sahibi hayvanların sağlığı, korunması ve sahiplendirilmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

‘SİBER RİSK YÖNETİMİ BÜTÜNSEL BAKIŞ İSTER’

Marsh’ın Microsoft, CMS ve Kivu işbirliğinde hazırladığı “Siber Hasarların Değişen Yüzü 2021” raporuna göre, Kıta Avrupası’nda 2019’da yüzde 70 olan zararlı yazılım kaynaklı siber vakalar, geçen yıl yüzde 80’e yükseldi. 2016-2019 arasında siber hasarların yüzde 14’ünü oluşturan fidye yazılım saldırıları ise 2020’de yüzde 32’ye çıktı.

Marsh Türkiye Eş Üst Yöneticisi Yeşim Aksüt, “Şirketler siber risk yönetimi konusunda bütünsel bir bakış açısıyla hareket ederek saldırı öncesinde güvenlik önlemlerini artırmalı, önleyici tedbirler almalı, olası bir saldırı senaryosu için kriz yönetim ve müdahele planlarını oluşturmalı ve siber riskin şirket içerisinde farkındalığını artıracak aksiyonlar alması gerekiyor” dedi.

SEKTÖRDEN KISA KISA



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