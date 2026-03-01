Devlet sadece 150 lira ödüyor, yurttaşın cebinden ise en az 850 lira çıkıyor: Emekliye gözlük de lüks!

Yaklaşık 5 milyonun üzerinde emekli en düşük aylık olan 20 bin lira ile geçinmeye çalışıyor. Türk-İş’in son verisine göre açlık sınırı 32 bin 365 lira. En düşük işçi emeklisi aylığı 20 bin 657 lira. En düşük memur emeklisi aylığı da 26 bin 54 lira. Ortalama memur emeklisinin aylığı bile 31 bin 843 lira ile açlık sınırının altında kalmış durumda. 65 yaş aylığı ise 6 bin 88 lira. Büyükşehirlerde 25-30 bin liranın altında kira yok. Zaten geçinemeyen emekli eskiyen gözlüğünü bile değiştiremiyor. Devletin cam ve çerçeve için yaptığı ödeme sadece 150 lira civarında. Bu destekle gözlük alabilmek ise olanaksız.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, gözlük satışı yapan esnafı ziyaret ederek, sorunlarını dinledi. Esnaf, devletin çerçeve için yaklaşık 100 lira, cam için ise 35-50 lira arasında ödeme yaptığını belirterek toplam katkının 150 lira civarında olduğunu söyledi. Buna karşın en uygun fiyatlı cam ve çerçevenin dahi bin liradan başladığını dile getirdi.

‘BANTLAYA BANTLAYA KULLANIYORLAR’

CHP’li Bakırlıoğlu, “Bugün bir emekli amcamızın camı kırıldığında ya da çerçevesi dağıldığında, bantlaya bantlaya kullanıyor. Artık tamirle kurtaramayınca son çare olarak yeni gözlük almaya geliyor. En sade, en mütevazı gözlüğü almak isterse şu anda bin lira gibi bir para ödüyor. Devletse bunun sadece 150 lirasını karşılıyor. En az 850 lira cebinden çıkıyor” dedi.

ESKİDEN BÖYLE DEĞİLDİ

Gözlük sektöründe 2012’den bu yana çalışan esnaf, “2012-2013 yıllarında çerçeve için 35 lira, cam için 15 lira ödeme yapılıyordu. O günün şartlarında bu tutar gözlük ücretinin tamamını genelde karşılıyordu. Emekliden para almadan gözlüğünü teslim edebiliyorduk. Şimdi bu mümkün değil. Pandemiden bu yana devlet katkısı neredeyse sabit kaldı ama buna karşın cam ve çerçeve fiyatları 2-3 kat arttı. Yaklaşık 5 yıldır devletin ödediği rakam değişmedi ama maliyetler katlandı” diye konuştu. CHP’li Bakırlıoğlu da, gözlüğün bir lüks değil, temel sağlık ihtiyacı olduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi:

“Bir emekli, gözlük alabilmek için cebinden en az 850 lira ek ödeme yapmak zorunda kalıyorsa burada sosyal devlet yok demektir. Geçmişte emekli cebinden para vermeden mütevazı bir gözlük alabiliyordu. Bugün bu imkan ortadan kalkmış durumda. Emekliler zaten kira, gıda ve fatura yükü altında eziliyordu. Şimdi geldiğimiz noktada emeklilerimiz için gözlük değiştirmek bile artık lüks haline geldi. Devletin sağlık katkı payları güncellenmeli, gerçek piyasa koşullarına uygun hale getirilmeli. Emeklinin cebine yük bindiren bu anlayış değişmelidir.”