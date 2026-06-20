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Devlet tahvili ve hazine bonosunda stopaj süresi uzatıldı

Devlet tahvili ve hazine bonosunda stopaj süresi uzatıldı

20.06.2026 10:33:00
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AA
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Devlet tahvili ve hazine bonosunda stopaj süresi uzatıldı

Resmi Gazete'de yayımlanan cumhurbaşkanı kararı ile yatırımcıları yakından ilgilendiren stopaj süresi uzatıldı. 30 Haziran'da sona erecek olan devlet tahvili, hazine bonosu ve kamu kira sertifikalarından elde edilen kazançlara yönelik mevcut tevkifat oranları, 31 Aralık 2026 tarihine kadar geçerli olacak.
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Devlet tahvili, hazine bonosu ve kamu kira sertifikalarından elde edilen gelirlere uygulanan stopaj süresinin 2026 yılı sonuna kadar uzatılması kararlaştırıldı.

"193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67'nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, 30 Haziran'da sona erecek devlet tahvilleri, hazine bonoları ve kamu varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelirler için uygulanan mevcut stopaj oranlarının süresinin, 31 Aralık 2026'ya kadar uzatılmasına karar verildi.

Bu karar, 1 Temmuz'dan sonraki söz konusu menkul kıymetlerin gelir ve kazançları için uygulanacak.

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