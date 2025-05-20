Devletin kasası ceza gelirleriyle doldu!

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın verilerine göre, 2025’in ocak-nisan döneminde yurttaşlara kesilen para cezalarından 76 milyar 320 milyon TL gelir elde edildi. Bu veri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 115,4’lük artış anlamına geliyor.

Sözcü gazetesinden Tolga Uğur’un haberine göre, yılın ilk dört ayında elde edilen bu gelir, geçen yılın tamamındaki 155,5 milyar TL’lik ceza tahsilatının neredeyse yarısına denk geliyor. Bütçede bu yıl, para cezalarından toplam 245,4 milyar TL gelir hedefleniyor. Bu hedef gerçekleşirse, ceza gelirlerinde tüm zamanların rekoru kırılacak.

VERGİ YÜKÜ DE ARTTI

Bunun yanında, gelir vergisi kesintileri de büyük artış gösterdi. Çalışanların maaşlarından kesilen gelir vergisi bu yılın ilk dört ayında geçen yılın aynı dönemine göre iki kat artarak 666,3 milyar TL’ye yükseldi. Katma değer vergisi tahsilatı yüzde 57,9, damga vergisi yüzde 59,3, harçlar ise yüzde 60 oranında artarken; kurumlar vergisindeki artış yüzde 11,3’te kaldı.