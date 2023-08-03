Devran Bülbül: 'Yurttaşta ev yarıda kalır korkusu var’

Yayınlanma: 03.08.2023 - 12:51

Güncelleme: 03.08.2023 - 12:53

Altı farklı ülkedeki 25 bin çalışanı ile 8 sektörde faaliyet gösteren RAMS Global, Türkiye yatırımlarına yönelik bir tanıtım toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıda ana faliyet alanlarının inşaat sektörü olduğunu söyleyen Rams Global Yünetim Kurulu Başkanı Devran Bülbül, “Artan maliyetler ve plansız yatırım yapan müteahhitler sebebiyle müşterilerimizde teslimat korkusu başladı. Markalı konutlarda bile yarım kalma korkusu yaşıyorlar. Biz marka olarak her zaman teslim tarihimizden daha erken teslimatlarla öne çıkıyoruz. En güçlü silahımız bu” dedi.

Konut satışlarındaki düşüşü de değerlendiren Bülbül, “Orta ve üst sınıfta da konut satışı düştü. Bizim artan maliyetlerimizle istemeden yapmak zorunda olduğumuz zamlar ve kredi kısıtı yurttaşı zorladı. Ben kısa vadede fiyatlarda artışın süreceğini ama uzun vadede fiyatların düşerek satışların artmasını bekliyorum” ifadelerini kullandı.