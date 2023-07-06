İBB, İstanbul'daki boş konut sayısını açıkladı: 'Kademeli emlak vergisi' önerisi

Yayınlanma: 06.07.2023 - 16:57

Güncelleme: 06.07.2023 - 16:58

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, artan kira maliyetlerinin önüne geçmek için 'kademeli emlak vergisi' uygulamasının yürürlüğe girmesi gerektiğini söyledi.

Sadece İstanbul'da 450 bin ile 750 bin arasında boş konutun bulunduğunu hatırlatan Gökce, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Sadece İstanbul'da 450 bin ile 750 bin arasında boş konut var. Bunların çoğu ikinci, üçüncü konut. Bir defaya mahsus motorlu taşıtlar vergisini 2 katına çıkarmak yerine hem konut sorununu hafifletmek hem de sosyal adaleti güçlendirmek için “kademeli emlak vergisi” uygulaması çok daha yerinde olurdu.

"BOŞ KONUT SORUNU NE KADAR DERİN?"

Böylece bir arabası olan fakir fukara yerine 2-3 ve daha fazla evi olanlar bu yükü üstlenebilir üstelik boş konut sorunu da hafiflerdi. Peki boş konut sorunu ne kadar derin? Yalnız İstanbul'da boş konut oranı FEANTSA (Avrupa Ulusal Evsizlik Organizasyonları Federasyonu) raporuna göre kabul edilebilir yüzde 2 ile 5 oranının çok üstünde.

İPA tarafından yapılan bir araştırmaya göre halkın yüzde 95'ten fazlası İstanbul'daki kira fiyatlarını yüksek buluyor. Boş konutla nasıl değerlendirilebilir? Kentsel dönüşüm kapsamında değerlendirilebilir.

"BOŞ KONUTLAR SOSYAL KONUT OLARAK KULLANILABİLİR"

İstanbul'da deprem direncini arttırmak ve yapı stoğumuzu yenilemek için boş konutlar sosyal konut olarak kullanılabilir, belli bir süre hak sahiplerine ve riskli konutlarda oturanlara sunulabilir. Sosyal konut olarak işlevlendirilebilir ve konut piyasasını dengelemek, konut erişimini arttırarak konut hakkını korumak için kullanılabilir."